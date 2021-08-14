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富國開打第3劑疫苗 專家警告：恐讓全球更多人死亡

重返大學添裝備 支出即將爆發

財經新聞組╱綜合報導

對許多大學生來說，新冠疫情讓他們長時間待在電腦前或延後一年畢業。今年秋天，一波年輕人將搬進大學宿舍和校園公寓，或者是在度假一年後重返。他們需要超長的床單、淋浴用品、記事板和其他裝飾品來搭配。

然而，有些人正在延後採購，因為他們要顧及整個夏季的日程安排並權衡疫情帶來的不確定性。

根據美國零售聯合會(NRF)的年度返校支出調查，大學生及其家人預計平均花費1200.32元，較一年前增加約13%。Prosper Insights & Analytics在7月1日至8日對7704名消費者進行的調查顯示，大學支出預計將達710億元，高於去年的677億元。

調查發現，大部分增幅來自電子產品和宿舍家具。

根據NRF於8月2日至8日對8216名消費者進行的一項後續調查，到目前為止，返校大學生和家人平均僅完成51%的購物。

市場研究公司NPD Group家居行業顧問迪若丘斯基(Joe Derochowski)表示，從歷史上看，零售銷售反映6月和7月大學支出的成長。然而，在居家數月並最終接種新冠疫苗後，青少年及其家人似乎更渴望社交，而不是購物。

他說，「大家終於有機會看望朋友和家人，也有機會接待客人。所有這些可能都超過其他需求。」

無論顧客何時購物，零售商都已經在努力抓住這個機會。

Kohl's行銷長瑞維爾(Greg Revelle)表示，Kohl's早在夏初就開始推銷重返宿舍購物，因為今秋重返大學似乎已很確定。它還推出一款新工具，讓大學生自行「打造一張床」，包括床單、枕頭、適合宿舍床墊的雙XL床單等等。它還為其自有品牌家居用品系列The Big One新增辦公桌選項。

沃爾瑪和Target也在店面和官網展示返校商品，例如家具、筆記型電腦以及抱枕和人造多肉植物等家居用品。

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