股指再創新高 全周微幅走升

史坦普500指數 和道瓊工業平均指數繼續創下歷史新高，並以升幅結束本周走勢。

道指上漲15.53點或0.04%至3萬5515.38點，再創新高。史指上漲7.17點或0.16%收4468點，也是收盤新高。那斯達克指數微升6.64點或0.04%至1萬4822.9點。

迪士尼第3季財報優異，股價上漲1%，推動道指創下新高。這家媒體巨頭打破華爾街 對Disney+訂戶增加以及整體營收 和獲利的預期。

在史指類股中，消費性必需品和公用事業表現出色，泰森食品上漲2.34%，FirstEnergy上漲0.86%。能源和工業股再次表現不佳，Hess下跌2.85%，United Rentals下跌2.28%。eBay上漲7.45%。

道指和史指本分別上漲0.87%和0.71%。以科技股為主的那指本周表現不佳，下跌0.1%。

投資者也面對喜憂參半的經濟數據。

密西根大學8月信心指數僅有70.2，為2011年12月來最低水平。密西根大學在報告中指出，「消費者正確地推斷出未來幾個月經濟表現將下降，但負面經濟評估的異常激增也反映出一種情緒反應，主要來自對疫情即將結束的希望破滅。」

財報季即將結束，Refinitiv數據顯示，史指成份股公司中已有約90%發布上季財報，其中約88%獲利超出華爾街預期。