我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「中國茶都」安溪 被台灣人「培訓」成電信詐騙大本營？

富國開打第3劑疫苗 專家警告：恐讓全球更多人死亡

股指再創新高 全周微幅走升

財經新聞組╱綜合報導

史坦普500指數和道瓊工業平均指數繼續創下歷史新高，並以升幅結束本周走勢。

道指上漲15.53點或0.04%至3萬5515.38點，再創新高。史指上漲7.17點或0.16%收4468點，也是收盤新高。那斯達克指數微升6.64點或0.04%至1萬4822.9點。

迪士尼第3季財報優異，股價上漲1%，推動道指創下新高。這家媒體巨頭打破華爾街對Disney+訂戶增加以及整體營收和獲利的預期。

在史指類股中，消費性必需品和公用事業表現出色，泰森食品上漲2.34%，FirstEnergy上漲0.86%。能源和工業股再次表現不佳，Hess下跌2.85%，United Rentals下跌2.28%。eBay上漲7.45%。

道指和史指本分別上漲0.87%和0.71%。以科技股為主的那指本周表現不佳，下跌0.1%。

投資者也面對喜憂參半的經濟數據。

密西根大學8月信心指數僅有70.2，為2011年12月來最低水平。密西根大學在報告中指出，「消費者正確地推斷出未來幾個月經濟表現將下降，但負面經濟評估的異常激增也反映出一種情緒反應，主要來自對疫情即將結束的希望破滅。」

財報季即將結束，Refinitiv數據顯示，史指成份股公司中已有約90%發布上季財報，其中約88%獲利超出華爾街預期。

指數 華爾街 營收

上一則

中國券商聲唱旺寧德增資 看好中國電池業爆發成長

下一則

中歐班列 連續15個月單月開行逾千列

延伸閱讀

產業類股輪動 股指續創新高

產業類股輪動 股指續創新高
金融流動性指標 發出警報

金融流動性指標 發出警報
世界晚報／不戴口罩闖華人區超市 白男被顧客轟出去

世界晚報／不戴口罩闖華人區超市 白男被顧客轟出去

通膨報告溫和 股指再創新高

通膨報告溫和 股指再創新高

熱門新聞

香港富豪、長和系創辦人李嘉誠。(新浪網)

港股底部近了？李嘉誠加速買回庫藏股

2021-08-10 14:08
Delta變種病毒可短期抑制通膨，但長期卻會大幅推升。(路透)

通貨膨脹已起 變種病毒雪上加霜

2021-08-08 02:00
莫德納和BioNTech股價續挫，總市值蒸發近600億美元，因投資人對這兩者過高的股價敬而遠之。(路透)

莫德納、BNT股價連2日狂瀉 總市值蒸發600億元

2021-08-11 22:58
長榮航空自19日起，將調漲台灣至美國航線運價，幅度約20%至25%。取材自長榮官網

北美運價再起 長榮、華航調漲2至3成

2021-08-12 09:01
72歲的LVMH集團董事長阿諾特6日擠下貝佐斯成為全球首富。Getty Images

全球首富換人 LVMH集團老闆阿諾特擠下貝佐斯

2021-08-06 07:45
英特爾傳將率先採用台積電最先進製程，成為全球第一個採用3奈米製程客戶，宣告英特爾肯定台積電在3奈米製程技術優先三星，並拉大領先地位。本報資料照片

台積3奈米 英特爾搶頭香

2021-08-09 17:39

超人氣

更多 >
佛州布洛華德郡24小時內4名老師染疫亡

佛州布洛華德郡24小時內4名老師染疫亡
紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起

紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起
西有野火東有颶風 氣候變遷讓15%美國人考慮搬家

西有野火東有颶風 氣候變遷讓15%美國人考慮搬家
「清零」防疫策略 恐讓中國與世隔絕好幾年

「清零」防疫策略 恐讓中國與世隔絕好幾年
紐約法拉盛KTV濺血 男子身中多槍亡

紐約法拉盛KTV濺血 男子身中多槍亡