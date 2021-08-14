油價跌破69元 能源股仍看好

西德州中質原油(WTI)跌破每桶69元，但全周仍保持近1%的漲幅。

美國呼籲OPEC及其盟國增產以降低價格並推動經濟復甦。隨著新冠肺炎病例再次激增，國際能源署(IEA)還調降了今年底前石油 需求預測。

Tocqueville Asset Management投資 組合經理人佩特里茲(John Petrides)認為，「去年油價 從50元左右暴跌至15元時，能源業陷入困境，然後在12個月後一路反彈至70元以上。」「基本面非常不穩定；OPEC是最大不確定因子，顯然要面對來自投資人對ESG和減少碳足跡的壓力。」

雖然有這些擔憂，他仍認為能源「投資部位不足」，因為它僅占史坦普500指數的3%左右。該產業很有價值，尤其是在過去財報季中，「所有能源公司都在削減資本支出。」並將資本重新用於削減債務、修復資產負債表和回購股票。

然而，最重要的是，佩特里茲指出，在目前的低獲利空間下，這些公司增發股利，對投資人更具吸引力。更具體地說，他看好雪佛龍(Chevron)，認為該公司是動盪油市中的「安全燈塔」。

Miller Tabak首席市場策略師馬利(Matt Maley)也看好能源股。針對ESG問題，他說：「目前還不會很快完全放棄化石燃料。擺脫它需要幾十年的時間。」

從技術面來看，他強調能源股表現優於上游商品原油，「就像股市是經濟的領先指標，能源股一樣。」

但最近出現相反走勢，特別是本周油價上漲。馬利表示，「在最近回跌時，原油重測7月低點，但能源股ETF XLE並沒有重測低點，反而表現優於大盤。」「這預示WTI將反彈，當它反彈時，將加劇XLE的反彈，並會再次上揚。」

然而，他說，投資者應該密切關注油價65.20元水平，「如果原油跌破該水平，就要重新調整想法。」