7月消費者信心指數 10年新低

因為對新冠Delta變種病毒增加了對經濟走勢的擔憂，密西根大學8月消費者信心指數初值跌罕見地降至70.2，較上月的81.2下降逾13%，比2020年4月疫情期間最低的71.8還低，為2011年以來最低數字。

波音太空 船試飛再延2個月

波音公司表示，由於太空艙的推進閥出現問題，其Starliner太空船第二次無人駕駛飛行測試至少延後2個月。這項被稱為軌道飛行試驗2(OFT-2)的任務目標是2020年12月，但已多次被順延，最近的目標是8月3日，但當天發現13個推進系統閥門沒有打開，導致再度延後發射。

布蘭森 出售維珍銀河股票3億元

維珍銀河(Virgin Galactic)創始人布蘭森爵士(Sir Richard Branson)本周賣出他更多持股來資助他的其他企業。根據美國證券交易委員會(SEC)的文件，布蘭森經由他的Virgin Investments集團出售1040萬股維珍銀河股票，價格從每股25.75元到34.39元不等。InsiderScore.com估計其價值為3億元。

郵輪上27接種疫苗 者篩檢陽性

貝里斯旅遊局表示，11日停靠在貝里斯的嘉年華(Carnival)郵輪Vista上有27人的新冠病毒篩檢呈陽性。只有一個陽性病例是乘客；其餘26人都是船員。該國旅遊委員會表示，所有27人都接種了疫苗，並且症狀輕微或沒有症狀。這艘從德州Galveston出發的船上有2895名乘客和1441名船員。

Chime籌集7.5億元 估值250億元

根據PitchBook的數據，提供免費金融服務的Chime已經籌集新一輪7.5億元的G輪融資，對這家金融科技公司的估值為250億元，較上次2020年10月的150億元高出100億元。Chime最新一輪主要投資人包括軟銀、紅杉資本、General Atlantic、Tiger Global和Dragoneer Investment Group。

網路下注公司Entain收購Unikrn

旗下擁有英國博彩公司Ladbrokes等眾多知名博彩品牌、前身為GVC的英國網路賭博公司Entain，同意收購西雅圖新創公司Unikrn，財務條款並未公布。Entain在27個受監管的博彩市場經運，並打算擴展到50個市場以上。該公司預估電競和網路下注市場達200億元，運彩和遊戲市場則高達1600億元。