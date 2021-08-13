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美7天駭人數據：增24%確診、31%住院、22%死亡

FDA宣布：免疫系統較差者 准予接種第3劑補強針

財經簡訊

財經新聞組／整理

Airbnb上季營收增300%

Airbnb第2季財報超出華爾街對營收和訂房量的預期，但對delta變種病毒的預期波動提出預警。該公司上季虧損6800萬元，每股虧損11分，年減88%；營收13.4億元，高於Refinitiv預測的12.6億元，年增近300%；訂房數8310萬件，較上季增加29%，年增197%。

首申失業金人數 連3降

勞工部表示，上周首度申領失業救濟金人數總計37.5萬人，與《道瓊》經濟學者估計相符，為連續第3周下降。前周數字上修2000至38.7萬人。4周移動平均初請失業金人數為39萬6250人。持續申領人數再降至286.6萬人，為2020年3月以來低水平。

福特延後2新車交車時間

由於製造問題，福特汽車延後其電動Mustang Mach-E跨界車和部分Bronco SUV的交車工作，這兩款新車是目前最受注目的產品。福特汽車證實，現行生產的數千輛福特Bronco SUV的壓模彩色硬頂車頂發現問題，將對生產產生負面影響，並將交車時時間延後數月。車頂是由汽車供應商Webasto製造。

25億元 愛迪達出售銳跑

愛迪達(Adidas)表示已達成協議，以高達21億歐元、約25億美元的價格將陷入困境的運動品牌銳跑(Reebok)出售給零售集團Authentic Brands Group，加入Brooks Brothers、Aeropostale和Forever 21等許多破產品牌行列。Authentic Brands最快可能在今夏進行IPO。

Palantir第2季營收超預期

數據分析公司Palantir第2季財報營收超出華爾街預期，並為本季提供了樂觀的財測。該公司調整後每股獲利4分，與預期同；營收3.76億元，高於預期的3.523億元，為連續第2季年增49%。Palantir預計本季營收將達3.85億元，高於分析師預期的3.76億元。

迪士尼樂園疫後首度獲利

迪士尼第3財季財報超出預期。每股獲利80分，優於預期的55分；營收170.2億元，預期為167.6億元；Disney+訂戶達1.16億，高於StreetAccount估計的1.145億，但平均每訂戶營收年減10%至4.16元，原因是與Hotstar的混合訂閱數比率更高。主題公園部門獲利43億元，為疫來首見。

營收 汽車 迪士尼

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