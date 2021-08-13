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Foot Locker、Kohl's反彈 專家看好

財經新聞組／綜合報導

分析師看好部分零售股。德意志銀行給予Foot Locker和Kohl's短期買入評級，指稱這兩支股票最近的低迷表現可望會為未來幾個月的反彈預作準備。

Inside Edge Capital Management創始人、TradingAnalysis.com創始人兼總經理戈登(Todd Gordon)認為，兩者中Kohl's的技術面走勢看來更好，「它目前低於2018年的高點，但很好地守住200周移動均線。」

他說，「它正處牛市前的盤整階段，我認為這可能會讓它重新回到83元左右的前高點。」

Kohl's股價12日下跌1.35%至55.73元。

戈登說，這家零售商最近與絲芙蘭(Sephora)達協議在其門市內開設實體店，並開始在網購方面合作，也應該會吸引購物者，「這種聯網合作策略將推動它們前進。」「我不認為Foot Locker有它們這種合作的程度。」

Chantico Global創始人兼CEO、Lido Advisors首席市場策略師桑契斯(Gina Sanchez)表示，Foot Locker已能將每股獲利恢復到疫情前水平，而Kohl's尚未達到這種水平，「這也就是一鳥在鳥勝過二鳥在林的說法。明顯地，一般零售業的前景相當樂觀，這2支股票的復甦就可證明這一點。」

她說，「問題在於：該選擇一支表現已經超越大盤的股票，還是買入預期？我傾向選擇已經有所表現的那支。」「它也稍微便宜一些，並且仍有一些潛在上漲空間。所以，我選擇Foot Locker。」

Foot Locker 12日下跌1.39%至56.94元。

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