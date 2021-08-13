Foot Locker、Kohl's反彈 專家看好

分析師看好部分零售股。德意志銀行給予Foot Locker和Kohl's短期買入評級，指稱這兩支股票 最近的低迷表現可望會為未來幾個月的反彈預作準備。

Inside Edge Capital Management創始人、TradingAnalysis.com創始人兼總經理戈登(Todd Gordon)認為，兩者中Kohl's的技術面走勢看來更好，「它目前低於2018年的高點，但很好地守住200周移動均線。」

他說，「它正處牛市前的盤整階段，我認為這可能會讓它重新回到83元左右的前高點。」

Kohl's股價12日下跌1.35%至55.73元。

戈登說，這家零售商最近與絲芙蘭(Sephora)達協議在其門市內開設實體店，並開始在網購方面合作，也應該會吸引購物者，「這種聯網合作策略將推動它們前進。」「我不認為Foot Locker有它們這種合作的程度。」

Chantico Global創始人兼CEO、Lido Advisors首席市場策略師桑契斯(Gina Sanchez)表示，Foot Locker已能將每股獲利恢復到疫情 前水平，而Kohl's尚未達到這種水平，「這也就是一鳥在鳥勝過二鳥在林的說法。明顯地，一般零售業 的前景相當樂觀，這2支股票的復甦就可證明這一點。」

她說，「問題在於：該選擇一支表現已經超越大盤的股票，還是買入預期？我傾向選擇已經有所表現的那支。」「它也稍微便宜一些，並且仍有一些潛在上漲空間。所以，我選擇Foot Locker。」

Foot Locker 12日下跌1.39%至56.94元。