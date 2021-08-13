研究：一次性投資優於定期定額

西北互惠財富管理公司(Northwestern Mutual Wealth Management)的一項研究顯示，如果要在一次性投資 還是定期定額投資(或稱分期攤平)之間作選擇，前者可能較易獲得更高的獲利餘額。

西北互惠財富管理公司資深證券投資組合經理人史塔基(Matt Stucky)說，「如果檢視最終獲得更高累積價值的可能性時，研究顯示，採用一次性投資的方法與分期攤平成本的平均值相較，擁有壓倒性的高獲利機率。」

該研究著眼於從1950年開始以100萬元滾動10年的回報，比較一次性投資和分期攤平投資；在研究中假設100萬元在12個月內攤平投資，然後在剩下9年中繼續持有。

研究顯示，以100%全股票 投資組合而論，一次性投資的回報平均有75%的機率超過分期攤平。在由60%股票和40%債券 構成的投資組合中，一次性投資表現優異率為80%。100%債券的投資組合則平均有90%的機率表現優於分期攤平。

全股票投資組合一次性投資的平均回報率為15.23%。而60-40的投資組合則是10.68%；而100%債券投資組合是4.3%。

史塔基說，即使股市持續創新高，數據顯示，想在未來有更好回報，最好現在立即投入資金。而且，與一次性投資相比，無論股市表現為何，選擇分期攤平都像是波段操作。

他說，「無論是散戶投資人還是專業投資人，要成功進行波段操作都深具挑戰性。」

然而，他說，分期攤平成本並不是個糟糕的策略。一般來說，持有401(k)年金計畫帳戶的人就是經由全年薪資貢獻來進行。

此外，在一次性將所有資金投入股市前，可能需要熟悉自己的風險承受度。基本上要看投資人在股市大幅波動時晚上能否安然入睡，以及是否急於收回資金。無論何時將資金投入使用，由股票和債券構成的投資組合都應該能反映出這種風險承受能力。