產業類股輪動 股指續創新高

股指小幅走高，推動道瓊工業平均指數 和史坦普500指數在交易平淡中續創新高。

道指上漲14.88點或0.04%至3萬5499.85點，創收盤新高紀錄。史指上漲13.13點或0.3%至4460.83點，同創歷史新高。那斯達克綜合指數上漲51.13點或0.35%至1萬4816.26點。

在史指類股中，醫療保健和科技分別上漲0.8%和0.6%，而能源、工業和材料股表現落後。Salesforce和蘋果是道指表現最好的成分股，而家得寶(Home Depot)和Visa分別拉低道指約20點。

高盛分析師赫希(Chris Hussey)寫道：「工業、材料和能源類股在過去幾個交易日均領漲史指，部分受到基礎建設支出增加的期望支撐，但現在表現最差。」「相反地，股市重新轉向周期性股票 ，包括科技、醫療保健和通訊服務。」

勞工部 報告，由於勞動市場繼續從去年的衰退中復甦，上周首次申請失業救濟金人數略有下降，計有37.5萬份申請，與預期相符。

另一項通膨數據顯示，不包括波動較大的食品、貿易服務和能源的生產者物價指數(PPI)上月上漲0.9%，高於預期的0.5%。

在摩根史坦利預測記憶晶片市場放緩並調降股票評級後，美光下跌6.37%。