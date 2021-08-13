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Delta變種病毒肆虐 打亂小企業復甦

財經新聞組／綜合報導
Delta變種病毒讓小型企業的復甦之路走來更形艱辛。（路透）
Delta變種病毒讓小型企業的復甦之路走來更形艱辛。（路透）

傳染性極強的Delta變種病毒興起打亂了全美重新開放步驟，並給經濟帶來更多不確定性。最新的CNBC Momentive小企業調查顯示，10位小企業主中有近6人表示，新的威脅正讓他們改變年底前的業務展望。

在7月26日至8月3日對2000多名小企業主進行的調查顯示，有45%小企業業務仍低於疫情前，遠低於2020年第1季疫情前的61%。該數據與上季調查沒有變化，當時新冠每日病例率約為現在的一半。

席捲全國的新一波新冠病毒導致住院率和死亡率上升，尤其是在疫苗接種率較低的地區。有些醫院不堪負荷，就像去年4月新冠疫情首次爆發時一樣。

美國社會正在完全恢復到疫情前的常態。蓋洛普(Gallup)於6月進行的調查發現，在Delta變種病毒浪潮飆升前，三分之二的美國成年人表示生活「部分」或「完全」恢復正常，高於去年秋天的37%。

小型企業已經學會如何生存。餐館轉型外賣而非內用，實體零售商投資創建網路店面，健身房開始提供虛擬課程。

經過一年半適應這些不斷變化的環境，66%的小企業主在最新的調查顯示，在目前條件下，他們可以繼續經營一年多，與上季持平。

與疫情初期相比，現在的顯著優勢是，很少有城市和州採取全面停工或宵禁來控制病例數增加。這意味著依賴客流量的餐館、美髮沙龍和商店可以繼續營業。

至少目前消費者很高興能重回疫情前生活。在另一項調查中，76%表示他們過去3個月曾在餐廳內用，74%看過醫生或牙醫，55%上過理髮店或美髮沙龍。

即使大多數小企業一直在應對，有些甚至蓬勃發展，但仍有許多小企業對恢復2019年「一切照舊」不抱太大希望。

只有大約半數的藝術、娛樂和休閒業的小企業主表示，就目前商業條件而言，他們只能再生存一年，為所有行業中最低。它們是直接受delta變種病毒衝擊的企業。

疫情 變種病毒 美國

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