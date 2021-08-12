勞工短缺 求職者議價力大增

麥當勞力推直營店和加盟商調升員工時薪。（路透）

雇主們正在竭盡全力徵才。CVS Health取消須具高中學歷的門檻限制。沃爾瑪向倉庫員工發放獎金，以在今夏和秋季留住他們繼續工作。

對於許多低薪勞工 來說，勞動市場趨緊意味著勞雇關係逆轉。隨著零售商為假期購物季預做準備，而餐館在之前被迫關閉或業務下滑的幾個月後，競相彌補這幾個月的空缺，企業迅速徵才的動作變得更加緊迫。這也代表了勞工的薪資和津貼更高。

最近幾個月，Chipotle Mexican Grill提高時薪並提出推薦獎金，而麥當勞則投入數百萬元協助加盟商支付更多員工薪資，甚至試行緊急托兒照顧。就在上周，沃爾瑪、Target 和CVS Health都宣布努力吸引新血並留住既有勞工的方法。

Indeed Hiring Lab北美經濟研究主管邦克(Nick Bunker)說：「目前的狀況是，議價能力和勞動市場已經轉向求職者，尤其是最近幾個月。」

根據Indeed對勞工統計局數據的分析，在與低薪相關的產業中，離職率增加最多，以休閒和酒店業為首，其次是製造業和零售業。根據數據，餐廳和超市員工的平均時薪首度超過15元。

CVS CEO林奇(Karen Lynch)表示，競爭環境迫使該公司擬訂方案，在明年夏天前將最低時薪從11元提高到15元，並為藥房技師等高薪員工加薪。

同樣，麥當勞在5月宣布將直營店平均時薪提高10%，並鼓勵加盟商同步跟進。這家速食巨頭經營著約5%的美國餐廳，約650家。

Target將在今年秋季推出一項新福利 ：為兼職和全職員工提供無償大學教育。CEO康奈爾(Brian Cornell)表示，這是Target打算成為零售業薪酬和福利領導者的方式。

該公司發言人托勒弗森(Shandra Tollefson)表示，目前已有超過1萬名員工登記以了解更多有關該計畫的資訊，該福利將於秋季推出。