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租屋競爭激烈 想住還須投標

財經新聞組／綜合報導

投標原本是購房族專有，但如今在租屋市場變得越來越普遍。對公寓和獨屋出租的需求激增且超過供應。

隨著經濟轉趨成長，勞工開始擺脫共享生活環境並尋找自有住家。加上當今房市如此昂貴，以至於許多潛在買家被逼退場，改尋租屋。

有些房東接獲十多份租屋申請，而且提供的租金遠高於標價。

馬里蘭州Iron Gate Development管理人莫特瓦尼(Vipin Motwani)說：「我們經營租屋業近20年來，從來沒有看到過如此高度競爭的市場。」

他說，「現在收到的租屋申請，申請者的信用評分更高，而且願意支付更多保證金，這是租屋史上難得一見的榮景。」

范史萊克(Matt Van Slyke)本周末搬到紐約市開始新工作。在搜索了StreetEasy等App後，他在2天內參觀了大約15套公寓。在過去兩三個月裡，他發現他搜尋過的單位價格上漲300至400元。

日益激烈的競爭正在快速推高租金。7月全美一廳室公寓租金同比上漲7%，兩廳室公寓租金同比上漲8.7%。根據全國租賃上市平台Zumper 數據，這分別高於6月的5%和6.5%的成長率。

某些市場的需求高於其他地方。根據租屋網站RentCafe數據，今年春天，紐約市租屋申請較2020年翻倍增加，舊金山增加了79%，西雅圖則增加了55%。與此同時，波士頓僅增加5%，而北卡羅來納州夏洛特的租屋申請增加了8%，俄勒岡州波特蘭增加了9%。

對於獨屋出租，Corelogic 5月的最新數據顯示租金同比上漲6.6%，幾乎是2020年5月年增幅的4倍。

租金 紐約市 北卡羅來納州

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