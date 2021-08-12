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通膨抵掉加薪 薪資不如疫前 漲幅追不到物價

「半年增1億例」譚德塞：明年初全球病例恐突破3億

通膨報告溫和 股指再創新高

財經新聞組／綜合報導

不含高波動的食品和能源通膨漲幅未讓投資人過度擔憂，股指上漲。

道瓊工業平均指數上漲220.3點或0.62%至3萬5484.97點，再創新高，主受開拓重工和家得寶等個股提振。史坦普500指數上漲10.95點或0.25%至4447.73點，也創下歷史新高。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌22.95點或0.16%至1萬4765.14點。

7月消費者物價指數(CPI)年增5.4%，略高於接受《道瓊》調查的經濟學者預期的5.3%。7月CPI環比上漲0.5%。

但投資人更關注核心CPI，因它可能代表通膨仍保持溫和，經濟將保持強勁。不包括能源和食品價格的核心CPI上漲0.3%，低於預期的0.4%；核心CPI同比上漲4.3%。

二手車價格一直被投資人視為通膨失控的一個跡象，在前月飆升逾10%後，7月僅上漲0.2%。

通膨數據支持Fed的看法，即隨著經濟從疫情引發的衰退中復甦，高物價壓力只是「過渡性的」。

10年期美國國債殖利率因通膨數據和強勁拍賣而下跌。在達拉斯Fed主席卡普蘭(Robert Kaplan)表示Fed應該在10月開始縮減其債券購買計畫後，利率跌幅加劇。

白宮呼籲OPEC及其盟國增產石油以支持全球從疫情中復甦，油價先跌後升。

指數 投資 殖利率

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