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通膨抵掉加薪 薪資不如疫前 漲幅追不到物價

「半年增1億例」譚德塞：明年初全球病例恐突破3億

基建狂潮來了 現在布局不晚

財經新聞組／綜合報導

投資人最好開始調整投資組合，以應對政府即將在基礎建設方面的支出狂潮。

參議院10日通過一項價值1兆元的基礎建設法案，即將提交眾議院進行表決，但還需要一段時間。

對投資人來說很幸運，因為有許多方法可以趁機獲取最大利益。

Laffer Tengler Investments投資長騰格勒(Nancy Tengler)表示，水力技術公司Xylem占有優勢地位，「最新的財報極佳並提高財測。」數位訂單增加了29%，指該股「雖估值有點貴，但並不可怕」。

今年以來Xylem上漲約27%，遠期本益比接近47倍。

騰格勒的第二選擇是Jacobs Engineering，該公司為全球各地政府機構和企業提供建築服務。今年以來上漲近21%，但估值仍「合理」，可望受惠基礎建設支出。

此外，騰格勒說，如果法案通過，Steel Dynamics等鋼鐵生產商也可獲得提振。即使該股今年以來已上漲85%，但其遠期本益比還不到5倍，意味它應該仍有上漲空間。

Rockefeller Capital Management Vios Advisors總經理巴皮斯(Michael Bapis)表示，拜登的基礎建設法案將「對許多產業產生革命性影響」，「包括半導體或其他科技的部分基礎建設法案，都將引領未來12-24個月的經濟成長。」

他認為金融股可能會間接受惠，「隨著利率上升，可能引發通膨，但速度溫和，然後國內經濟成長，金融業可能因此浮出水面。」

巴皮斯說，該法案還將側重於緩解氣候變遷，投資人可以針對ESG(環境、社會和治理)議題進行交易，「對於希望靠基礎建設獲得廣泛正面影響的人們來說，ESG是最佳方式和戰略。」

他補充說，最明顯的受惠者之一可能是工業類股，「工業和建築業一直蓬勃發展，供應鏈已經捉襟見肘。」「供應鏈問題會產生影響，如何補上供需關係也將是關鍵。」

投資 供應鏈 拜登

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