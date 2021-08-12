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通膨抵掉加薪 薪資不如疫前 漲幅追不到物價

「半年增1億例」譚德塞：明年初全球病例恐突破3億

財經簡訊

財經新聞組／整理

Lordstown下月限量生產

電動卡車製造商Lordstown Motors宣布將於9月下旬開始限量生產Endurance皮卡車，並正在評估與其他公司的合作案。這家俄亥俄州新創公司第2季虧損，但表示其位於該州東北部的工廠已準備就緒，沖壓、裝配、車身和噴漆房的改造工作已經完成，電池生產線已全面投產。

NYSE人員須接種疫苗

紐約證券交易所(NYSE)宣布，自9月13日起，所有進入指標性交易大廳的人員必須全面接種新冠病毒疫苗，有醫療或宗教原因不接種者可獲得豁免。它也擴大現場隨機篩檢。NYSE原已要求敲鐘代表以及參加IPO聚會的人出示疫苗接種證明。最新公告擴大到現場工作人員。

達拉斯Fed籲9月宣布縮減

達拉斯聯準會(Fed)主席卡普蘭(Robert Kaplan)表示，如果經濟在9月前繼續蓬勃發展，Fed應在9月會議宣告縮減每月購買的國債和抵押貸款支持證券(MBS)額度，並自10月開始執行。他認為資產縮減應該與升息分開。縮減過程大約需要8個月。

Momentus借殼上市

在與美國證券交易委員會(SEC)就誤導投資人指控和解一個月後，太空公司Momentus本周將透過與特殊目的收購公司(SPAC)Stable Road Acquisition Corp合併方式，在那斯達克掛牌借殼上市。雖然只有略高於一半的Stable Road股東投票支持合併，但有97%股東投票支持上市。

溫蒂漢堡設700幽靈廚房

溫蒂漢堡(Wendy's)將與新創公司Reef Technology合作，在2025年前在美國、英國和加拿大開設700家幽靈廚房。幽靈廚房也被稱為虛擬、雲端或黑暗廚房，以滿足餐廳對外燴的需求。這些設施透過來自DoorDash等第三方外送App接單製作，因勞動成本低和地點偏僻，有助餐廳降低成本。

亞馬遜肯塔基航空樞紐運作

亞馬遜在肯塔基州北部耗資15億元的航空樞紐正式運作，有助於加速其快速外送並更能控制其物流網路。該中心占地超過600英畝，包括一個飛機停放區、一個立體停車場和七座建築物。其中還包括一個80萬平方英尺的機器人分揀中心，包裹將按郵政編碼分類並在外送前整合到卡車中。

疫苗 證券 美國

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