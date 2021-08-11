Q2勞工生產率 不如預期

勞工部 表示，第2季美國勞工生產率成長放緩至2.3%，年增1.9%。第1季生產率則由5.4%下修至4.3%；勞動成本上揚1.0%，年增0.1%；第1季下修至收縮2.8%。《路透》調查的經濟學者預計生產率將成長3.5%。生產力在疫情初期躍升，然後在2020年第4季下滑，之後又反彈。

奧迪推電動車Skysphere

奧迪推出名為Skysphere的最新概念車，為一款時尚、外觀獨特的電動敞篷車，它將類似蝙蝠車的技術和激進的設計特徵與豪華配備融為一體。最值得注意的是，這款敞篷跑車概念車具有可根據駕駛模式改變尺寸的自我軸距調整，以及帶有可伸縮方向盤和踏板的數位駕駛座，可在自駕時收起。

百事打造酒精版Mtn Dew

百事可樂和Sam Adams釀酒商波士頓啤酒聯手打造一款酒精版本的Mountain Dew飲料。波士頓啤酒將開發和生產名為Hard Mtn Dew、酒精度5%的飲料，而百事可樂則創建一個新組織負責銷售、運送和行銷該產品。該飲料預計將於2022年初上架。

莫德納在加國產mRNA疫苗

在年初疫苗供應短缺後，莫德納(Moderna)已與加拿大政府達成協議，在加拿大建造一座「最先進」的製造工廠以生產新冠病毒疫苗和其他呼吸道病毒疫苗。莫德納表示，該廠將為加拿大人提供本土生產的呼吸道病毒mRNA疫苗，包括新冠病毒、季節性流感、呼吸道合胞病毒和可能的其他疫苗。

必勝客提供無肉披薩

必勝客自10日起在美國5個城市提供Beyond Meat生產的無肉義大利辣腸配料。這項限時優惠是Beyond Meat與百勝集團品牌必勝客、肯德基和塔可鐘之間的最新合作夥伴關係。這5個城市是紐約州Albany、喬治亞州Macon、俄亥俄州Columbus和佛州Jacksonville。

亞馬遜 更新退貨政策

亞馬遜10日更新其長期退貨政策，稱之為A-to-Z保證，以解決有瑕疵的產品索賠。從9月1日開始，消費者可以聯繫亞馬遜提出人身傷害或財產損失索賠，然後亞馬遜會將消費者與第三方賣家建立聯繫。目前，亞馬遜只鼓勵買家就任何問題與賣家聯繫，而本身並不介入。