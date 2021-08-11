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1兆基建法案 押寶寬頻、電動車

財經新聞組／綜合報導

在疫情期間，網路是美國人賴以維生的工具。參議院10日通過1兆元基礎建設法案，將注資擴大寬頻接入，並為包括電動車在內的科技產業提供資金。同時，還包括對加密貨幣交易進行課稅要求，以為該法案提供資金。

該法案在寬頻、網路安全和電動車充電站分配資金約750億元。聯合稅務委員會(Joint Committee on Taxation)估計，加密貨幣課稅報告規定將可籌集約280億元資金。

對科技業可能的影響如下：

●加密貨幣課稅

該法案爭議最大部分之一就是支付條款，該條款將對加密貨幣交易提出更嚴格的課稅報告要求。雖目的是為該法案的昂貴金額提供資金，但也引發了對潛在影響的激烈辯論。

法案條款對加密貨幣交易徵收更嚴格的稅款，但產業領袖警告，根據該法案的措辭，它無意間將軟體開發商列為「經紀商」。

●寬頻

基礎建設法案將撥款650億元用於擴大寬頻網路服務接入。隨著勞工和學生開始在家中工作和上學，疫情凸顯出取用高速網路的需求，但也進一步證明了農村和部分低收入社區在網路接入方面出現的巨大差異。

這些資金包括一項425億元的補助計畫，用於資助覆蓋範圍最少的地區的寬頻建設。另外140億元將用以補貼低收入美國人的上網費用，擴大在疫情初起時通過法案應急資金。

●電動車

該法案還將為在全美建設電動車充電站提供75億元的資金。但這個額度遠低於產業專家認為創建強大充電系統所需。諮詢公司AlixPartners估計，建立完整的美國充電網需要500億元，才足以為2030年預期的電動車數量提供服務。

●網路安全

法案中另一筆資金將用於加強網路安全。在經歷過困擾私營企業和政府機構的網路攻擊一年後，國會選擇為網路安全撥款約20億元。

其中10億元將用於資助州、地方和部落政府的補助計畫，以加強其網路安全。近年來，地方政府一直是勒索軟體攻擊目標之一，駭客要求支付贖金，否則關閉系統。

電動車 貨幣 低收入

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