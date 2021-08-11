1兆基建法案 押寶寬頻、電動車

在疫情期間，網路是美國人賴以維生的工具。參議院10日通過1兆元基礎建設法案，將注資擴大寬頻接入，並為包括電動車 在內的科技產業提供資金。同時，還包括對加密貨幣 交易進行課稅要求，以為該法案提供資金。

該法案在寬頻、網路安全和電動車充電站分配資金約750億元。聯合稅務委員會(Joint Committee on Taxation)估計，加密貨幣課稅報告規定將可籌集約280億元資金。

對科技業可能的影響如下：

●加密貨幣課稅

該法案爭議最大部分之一就是支付條款，該條款將對加密貨幣交易提出更嚴格的課稅報告要求。雖目的是為該法案的昂貴金額提供資金，但也引發了對潛在影響的激烈辯論。

法案條款對加密貨幣交易徵收更嚴格的稅款，但產業領袖警告，根據該法案的措辭，它無意間將軟體開發商列為「經紀商」。

●寬頻

基礎建設法案將撥款650億元用於擴大寬頻網路服務接入。隨著勞工和學生開始在家中工作和上學，疫情凸顯出取用高速網路的需求，但也進一步證明了農村和部分低收入 社區在網路接入方面出現的巨大差異。

這些資金包括一項425億元的補助計畫，用於資助覆蓋範圍最少的地區的寬頻建設。另外140億元將用以補貼低收入美國人的上網費用，擴大在疫情初起時通過法案應急資金。

●電動車

該法案還將為在全美建設電動車充電站提供75億元的資金。但這個額度遠低於產業專家認為創建強大充電系統所需。諮詢公司AlixPartners估計，建立完整的美國充電網需要500億元，才足以為2030年預期的電動車數量提供服務。

●網路安全

法案中另一筆資金將用於加強網路安全。在經歷過困擾私營企業和政府機構的網路攻擊一年後，國會選擇為網路安全撥款約20億元。

其中10億元將用於資助州、地方和部落政府的補助計畫，以加強其網路安全。近年來，地方政府一直是勒索軟體攻擊目標之一，駭客要求支付贖金，否則關閉系統。