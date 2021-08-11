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7月通膨估增5.3% 疫情頂點

財經新聞組／綜合報導
7月CPI可能是疫情最高點。（路透）
7月CPI可能是疫情最高點。（路透）

經濟學者表示，7月通膨將是疫情以來最熱，代表消費者物價的急劇上漲已經達到頂峰。

根據《道瓊》數據，經濟學者預計7月消費者物價指數(CPI)將上漲0.5%，年增5.3%。6月CPI年增5.4%，為2008年8月以來最大單月增幅。

剔除能源和食品的核心CPI預計上漲0.4%，而6月核心CPI上漲0.9%。與去年同期相比，6月核心CPI上揚4.5%，為1991年9月以來最高水平。

穆迪分析公司首席經濟學者贊迪(Mark Zandi)說：「CPI數字將會非常熱門，完全受疫情影響。」在經濟重新開放時釋出壓抑需求的機票和住宿價格預計將繼續上漲，但升速會減緩。

如果通膨報告比預期更熱，可能對股市略有負面影響，並推高債券殖利率。殖利率與價格相反。但可能不會對聯準會(Fed)或是否縮減每月1200億元購債計畫產生太大影響。

雖然Fed首選的通膨指標是個人消費支出(PCE)，但真正熱門的CPI數據可能到此為止。

贊迪說，「經濟重新開放的最後效應將出現在本月。」他認為7月可能是通膨最熱的月份，「以年增率計算，高峰如果不是7月就是6月。」

他表示，偏高的二手車價格也是一項因素，但增幅不太可能接近6月的10.5%。高盛經濟學者預計二手車將提振CPI，但產業報告顯示價格已見下降。

高盛首席經濟學家哈祖斯(Jan Hatzius)表示：「我們估計總體CPI上揚0.6%，核心CPI上揚0.47%。」「相對於共識略微偏高，主要是因為雖然拍賣價格已見下降，但二手車需求可能會再次大幅增加。」

他說，「CPI成長會逐漸放緩，但年增率將保持高點，直到明年春天為止。」「估計在8月報告發布後會出現急劇放緩。」

經濟學者也在關注房租價格，目前該價格仍在上漲，並且可能會持續到明年。

NatWest Markets首席美國經濟學者康明斯(Kevin Cummins)表示：「由於重新開放和需求上升，許多暫時性和人為推動的項目將會放緩。」「但房租成本將抵銷這種放緩。」

殖利率 二手車 高盛

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