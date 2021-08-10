華爾街紅利多 投資銀行家將領到10年來最豐厚獎金

大多數華爾街員工今年獎金可望有兩位數的成長，投資銀行家可能領到大約10年來最豐厚的獎金。路透

根據薪酬諮詢業者Johnson Associates的一份報告，與2020年相比，大多數華爾街 員工今年獎金可望有兩位數的成長，而投資 銀行家可能領到大約10年來最豐厚的獎金。

Johnson Associates指出，去年因為經濟受到疫情封鎖的打擊，華爾街獎金持平或下滑，但今年獎金反彈，表明管理高層認為，金融業務已經從重創中復甦。

Johnson Associates董事總經理Alan Johnson說：「去年以為他們不可能繳出這樣的表現。」

他估計，由於今年交易量空前激增，投資銀行家能領到大約10年來最高額的獎金。投行承銷部門2021年獎金可能增加30-35%，顧問、股票發行、交易部門則可能提高20-25%。

Johnson表示，資產管理、避險基金和私募股權公司員工的獎金可能增加10-15%，而固定收益部門交易員、零售和商業銀行人員的獎金估計將持平。

這份分析報告是基於10家資產管理公司、8家主要投資銀行及商業銀行公布的第2季財報。銀行明年1月起會告知員工並開始發放獎金。

大型銀行近幾個月紛紛提高了投資銀行家的薪酬，尤其是第1和第2年的員工，以補償他們的工作 量，即使以業界標準來看，他們的工作時數也超長而且事情繁雜。

Johnson說，錢雖然很好，但可能不足以讓員工快樂。 他說：「其實並不全是錢的問題。他們覺得過勞，看不到盡頭。」