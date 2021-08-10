疫情反彈 返校採購季可能拖延到9月

零售商返校購物行情可能落空。（路透）

根據First Insight的最新調查，美國 購物者越來越擔心去逛商店和在更衣室試穿衣服。

部分受訪者還表示，由於新冠病毒病例捲土重來，他們開始削減開支。

這兩種趨勢都有可能減緩許多人看好的返校購物季動能。

德勤估計，今年小學生的返校支出將達到325億元，較2020年和2019年分別增加16%和17%；平均每名學生約612元。這家諮詢公司是依據5月27日至6月5日對1200名家長進行的調查得出的。

但當時的調查與現在有很大的改變。

即使經過多輪政府紓困支票和兒童稅收抵免，父母可能會收到額外現金，但最近由delta變種病毒帶動的新冠病例激增可能會重創這些預測。再加上由於物流中斷和零售商 轉趨保守而造成的庫存緊張，情形可能不像學生們開始放暑假時看來那麼樂觀。

Bed Bath＆Beyond CEO特里頓(Mark Tritton)上周表示，部分客戶正在延後返校季採買，有些支出可能會轉移到9月。

毫無疑問，人們擔心返校季可能會在最後一刻生變。畢竟，美國疾病控制與預防中心(CDC)最近改變了口罩 規定，呼籲已接種疫苗的人再次在室內戴上口罩，以防止新冠病毒傳播。新規定也讓消費者重新考慮有關外食、旅遊和進行採購的決定。

First Insight在5日對1038人進行調查發現，56%消費者表示正在積極削減零售商店支出，比一個月前的52%略有上升。

First Insight的調查還發現，64%的人普遍對疫情感到擔憂，高於7月時的51%。56%受訪者對與店內銷售人員的互動感到緊張，較7月的43%大幅增加。

史坦普全球評級分析師惠斯(Sarah Wyeth)在給客戶的報告中說：「零售商和餐廳最近出現的利多可能只是曇花一現。」「即使病毒可以控制，其他風險似乎也在增加。勞動力短缺和供應鏈瓶頸可能會抑制近期業績，更糟糕的是，它可能持續到關鍵的假日購物季。」