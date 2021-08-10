我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國智庫2萬多字報告 指美國是「抗疫失敗國」

加州迪克西山火近49萬畝 紐森勘災：為這座城鎮心痛

蘋果將拒絕擴大偵測虐童照要求

財經新聞組／綜合報導

在各方討論蘋果推出的新系統是否會降低用戶隱私並可能被政府用來監視民眾之後，蘋果終於發聲強調，其安全性非常嚴謹，也不會接受政府要求對民眾進行監控。

蘋果上周開始測試一個新系統，使用複雜的加密技術掃描美國地區iCloud，以辨識用戶是否將非法兒童性虐待材料(CSAM)上傳至雲端儲存系統。這個過程並不會直接辨識用戶上傳的照片內容。

蘋果9日重申，該系統比谷歌或微軟等企業使用的系統更加隱密，因為它在iPhone上運作的軟體與伺服器同步。

隱私權社運團體和科技評論員很擔心蘋果的這個新系統，害怕透過iOS更新安裝在iPhone上的軟體，可能會受迫於政治壓力在某些國家或地區擴大檢查範圍至其他類型的圖像，像是帶有政治內容的照片。

蘋果在官網上發布聲明表示，政府不能強迫其將非CSAM圖像添加到哈希列表(hash)中，或者取得蘋果啟動iPhone系統而得的已知虐童圖像對應數位資料。

蘋果表示，「蘋果將拒絕任何此類要求。CSAM檢測功能只專門用於檢測儲存在iCloud照片中的已知CSAM圖像，這些圖像已獲NCMEC和其他兒童安全組織專家辨識。」「我們之前曾面臨過政府提出可能會降低用戶隱私的要求，但都堅決拒絕了這些要求。今後我們將繼續拒絕它們。」

它繼續說道，「明白地說，這項技術僅限於檢測儲存在iCloud上的CSAM，我們不會同意任何政府提出的擴大範圍要求。」

有些解碼學者擔心像是中國這樣的國家通過法律，規定該系統還必須包含政治敏感圖像，後者不堪設想。蘋果CEO庫克(Tim Cook)之前曾表示，該公司在其開展業務的每個國家都遵守當地法律。

美國企業必須向國家失踪與受虐兒童中心(NCMEC)報告CSAM，如果發現非法圖像而未報告，將面臨最高30萬元的罰款。

蘋果 檢測 隱私

上一則

中國7月PPI年增9% CPI成長1%

下一則

疫情反彈 返校採購季可能拖延到9月

延伸閱讀

世界最小嬰兒 出生212克 跟1顆蘋果差不多重

世界最小嬰兒 出生212克 跟1顆蘋果差不多重
法拉利跑車穿梭日夜的極速美感 用iPhone也能拍出

法拉利跑車穿梭日夜的極速美感 用iPhone也能拍出
蘋果手機擬偵測兒童色情照 掀起正反爭議

蘋果手機擬偵測兒童色情照 掀起正反爭議
蘋果虐童舉報系統 遭控隱私保障倒退

蘋果虐童舉報系統 遭控隱私保障倒退

熱門新聞

Delta變種病毒可短期抑制通膨，但長期卻會大幅推升。(路透)

通貨膨脹已起 變種病毒雪上加霜

2021-08-08 02:00
72歲的LVMH集團董事長阿諾特6日擠下貝佐斯成為全球首富。Getty Images

全球首富換人 LVMH集團老闆阿諾特擠下貝佐斯

2021-08-06 07:45
美國本周將公布7月消費者物價指數（CPI），C對於聯準會（Fed）的樂觀看法將是一大考驗。（路透）

本周美國將公布7月CPI 對Fed是一大考驗

2021-08-08 07:43
中國到美國航線的貨櫃運費再創新高，40呎貨櫃每只運費已漲破2萬美元關卡。路透

中─美航線貨櫃運費漲破2萬美元 再創歷史新高

2021-08-05 14:43
台積電3日收盤市值達到5,520億美元，超車中國網路巨擘騰訊，躍居亞洲市值最高的企業。 路透

彭博：台積電擠下騰訊 躍居亞洲市值最高企業

2021-08-03 05:53
全美就業人數正加速回升，外界預料鮑爾將在8月底的傑克森洞Fed年會中明白表示美國經濟已達到「重大的進一步進展」，且Fed準備輕放寬鬆政策的油門。Getty Images

彭博：7月就業強勁 鮑爾無法再拖延「退場」時機

2021-08-06 14:03

超人氣

更多 >
最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀

最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀
加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆

加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆
她遊荷蘭性博物館上傳「生殖器」義麵 回土國後慘被捕

她遊荷蘭性博物館上傳「生殖器」義麵 回土國後慘被捕
美國Delta肆虐疫情升溫 Lambda破千例不可輕忽

美國Delta肆虐疫情升溫 Lambda破千例不可輕忽
55歲劉嘉玲美麗氣質依舊 保養秘訣大公開

55歲劉嘉玲美麗氣質依舊 保養秘訣大公開