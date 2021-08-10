蘋果將拒絕擴大偵測虐童照要求

在各方討論蘋果 推出的新系統是否會降低用戶隱私 並可能被政府用來監視民眾之後，蘋果終於發聲強調，其安全性非常嚴謹，也不會接受政府要求對民眾進行監控。

蘋果上周開始測試一個新系統，使用複雜的加密技術掃描美國地區iCloud，以辨識用戶是否將非法兒童性虐待材料(CSAM)上傳至雲端儲存系統。這個過程並不會直接辨識用戶上傳的照片內容。

蘋果9日重申，該系統比谷歌或微軟等企業使用的系統更加隱密，因為它在iPhone上運作的軟體與伺服器同步。

隱私權社運團體和科技評論員很擔心蘋果的這個新系統，害怕透過iOS更新安裝在iPhone上的軟體，可能會受迫於政治壓力在某些國家或地區擴大檢查範圍至其他類型的圖像，像是帶有政治內容的照片。

蘋果在官網上發布聲明表示，政府不能強迫其將非CSAM圖像添加到哈希列表(hash)中，或者取得蘋果啟動iPhone系統而得的已知虐童圖像對應數位資料。

蘋果表示，「蘋果將拒絕任何此類要求。CSAM檢測 功能只專門用於檢測儲存在iCloud照片中的已知CSAM圖像，這些圖像已獲NCMEC和其他兒童安全組織專家辨識。」「我們之前曾面臨過政府提出可能會降低用戶隱私的要求，但都堅決拒絕了這些要求。今後我們將繼續拒絕它們。」

它繼續說道，「明白地說，這項技術僅限於檢測儲存在iCloud上的CSAM，我們不會同意任何政府提出的擴大範圍要求。」

有些解碼學者擔心像是中國這樣的國家通過法律，規定該系統還必須包含政治敏感圖像，後者不堪設想。蘋果CEO庫克(Tim Cook)之前曾表示，該公司在其開展業務的每個國家都遵守當地法律。

美國企業必須向國家失踪與受虐兒童中心(NCMEC)報告CSAM，如果發現非法圖像而未報告，將面臨最高30萬元的罰款。