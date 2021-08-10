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加州迪克西山火近49萬畝 紐森勘災：為這座城鎮心痛

憂疫情累經濟 道指下跌106點

財經新聞組／綜合報導

在上周創新高後，道瓊工業平均指數9日因對全球經濟成長擔憂而下跌。

道指下跌106.66點或0.3%至3萬5101.85點。史坦普500指數下跌4.17點或0.09%至4432.35點。那斯達克綜合指數上漲24.42點或0.16%至1萬4860.18點。

油價延續上周跌勢繼續下跌，因新冠病例增加引發對需求放緩的擔憂。西德州中質原油(WTI)期貨一度下跌超過4%，交易價格低至65.15元，為5月以來最低水平。收盤時略微回升，最終收於每桶66.48元，下跌2.64%。國際指標布蘭特原油在觸及67.60元低點後收於每桶69.04元，下跌2.35%。

油價下跌推低能源股，Energy Select Sector SPDR ETF下跌1.41%。埃克森美孚(Exxon Mobil)和雪佛龍(Chevron)分別下跌1.14%和1.67%。Diamondback Energy下跌3.52%。

與經濟復甦相關的股票如郵輪公司和航空公司也走低。一名聯邦法官裁定郵輪公司可以要求乘客提供新冠病毒疫苗接種證明，挪威郵輪公司下跌0.92%，嘉年華和皇家加勒比也下跌超過1.5%。美國航空和聯合航空分別下跌2.19和2.46%。

特斯拉領漲那指。Jefferies調升其評級並預測未來12個月將上漲超過20%，這家電動車製造商上漲2.1%。

郵輪 指數 油價

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