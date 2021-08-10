AMC上季虧損小於預期

AMC Entertainment第2季淨虧損3.44億元，每股虧損71分，優於一年前的虧損5.612億元或5.38元，也優於預期的虧損91分；營收4.447億元，高於預期的3.821億元。截至6月底，AMC全美593家影院已全部開放，只要國內票房達52億元以上，預計2021年第4季可獲利。

汽車共享市場Turo擬秘密IPO

戴姆勒(Daimler)資助的汽車共享市場Turo秘密提交了IPO申請文件，是繼軟銀資助的Full Truck Alliance、電動車製造商Lucid Group和自駕卡車技術新創公司Plus之後，最新申請上市的新公司。戴姆勒和南韓SK Holdings於2017年聯手投資Turo 9200萬元，Alphabet Inc風險投資部門GV也提供支持。

義大利 調查麥當勞 是否壟斷

《路透》引述義大利反壟斷機構AGCM文件報導，因收到數起投訴將對麥當勞與加盟商協議的條款和條件進行調查。如果被判定違反規定，AGCM可能會對這家美國速食連鎖店罰款最高達全球營業額10%。2020全球營收192億元的麥當勞表示「確定我們沒有問題」，並願意與該機構合作。

DraftKings收購Golden Nugget

DraftKings以15.6億元股票收購Golden Nugget Online Gaming。Golden Nugget Online股東將以1股換0.365股DraftKings股票，較Golden Nugget Online 6日收盤價溢價53%。Golden Nugget Online股價9日飆升50.77%，而DraftKings股價保持相對平穩。DraftKings 市值為206.8億元。

SpaceX 收購衛星數據公司Swarm

馬斯克執掌的SpaceX將收購衛星數據新創公司Swarm Technologies，這椿罕見的交易不但擴大其不斷發展的Starlink網路服務團隊，也強化其技術能力。根據8月6日提交給美國聯邦通信委員會(FCC)的文件，Swarm於7月16日與SpaceX達成協議，成為SpaceX的直接全資子公司。

Roku將播23個Quibi原創節目

Roku宣布將新增23個「原創」節目，以支持其銷售廣告的內容策略。這些節目包括它從現已解散的串流媒體服務買進的更多內容，包括4個從未播出過的內容。Roku在1月時表示已從Quibi獲得超過75個節目的版權，並在5月播出其中30個。