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彭博資訊專閘評價Apple TV：不具內容優勢 售價太高

編譯季晶晶／綜合外電
彭博資訊記者Mark Gurman在他的Power On專欄裡評價，蘋果4月開始銷售的Apple TV不太值得今年花199美元購入。取材自彭博資訊
彭博資訊記者Mark Gurman在他的Power On專欄裡評價，蘋果4月開始銷售的Apple TV不太值得今年花199美元購入。取材自彭博資訊

彭博資訊記者Mark Gurman在他最新的Power On專欄裡評價，蘋果公司（Apple）4月開始銷售的Apple TV，雖然具有速度更快的處理器和全新遙控器，但還不足以證明，今年值得花199美元購入這個電視盒。

蘋果2007年推出Apple TV時，消費者的購買理由很明確：它可以儲存電視節目和電影檔案，並將媒體從蘋果裝置上放到大螢幕上。

2010年的版本是一款售價99美元的雲端串流設備，用於觀看Netflix、從iTunes下載的租借影片，以及透過AirPlay從iPhone和iPad串流或鏡像輸出內容。

即使2015年的版本也有其獨特之處：應用程式商店（App Store）。

但近年來，Apple TV明顯難以擄獲蘋果粉絲和內容迷的心。除了Netflix、Hulu、YouTube和偶見的休閒遊戲之外，應用生態系統並不出色。某些情況下，這個電視盒的售價是競爭對手的兩倍多。

Gurman強調，最重要的是，購買Apple TV不再帶來內容優勢。我們正處於Netflix、Amazon Prime Video和Hulu等串流媒體服務的時代，商業模式已經轉變，每種服務可以在每台設備上使用，手機、平板、電視機和遊戲機。

蘋果甚至透過在競爭對手製造的智慧電視和電視盒提供服務，以迎接此一轉變，其中包括iTunes電影和電視租借、Apple TV應用程式、Apple TV+、Apple Music和 AirPlay。這樣做是因為iPhone的銷量在2018年左右放緩，蘋果努力尋求新的收入來源。

Apple TV因此成為幾無意義的裝置。消費者似乎也同意這個結論：根據Strategy Analytics的2020年數據，Apple TV在串流媒體設備市場的占比才2%。

當然，對蘋果生態系統的最忠實用戶來說，Apple TV可以與HomeKit、Fitness+、AirPods和iOS遠端應用程序整合使用。今年的新版本在遙控器和晶片上都有改善，今年稍晚還將獲得SharePlay和Spatial Audio的支援。

儘管如此，Gurman仍舊認為，這些強化過的功能沒能為大多數人帶來太大的幫助。蘋果也許可以調降Apple TV的售價或增加功能，以提升吸吸力，但這大概不會很快發生，因為Gurman從蘋果工程師那裡獲得的消息是，蘋果對於客廳硬體還沒有擬定強大戰略，內部也沒有多少樂觀情緒。

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