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美企財報亮眼未能助攻股價大漲 美股還能攻頂？

編譯洪啟原／綜合外電
許多史坦普500指數成份股企業的獲利優於市場預期，但股價幾乎舉足不前，這是投資人連續第二季對企業的亮眼業績無動於衷。美聯社
許多史坦普500指數成份股企業的獲利優於市場預期，但股價幾乎舉足不前，這是投資人連續第二季對企業的亮眼業績無動於衷。美聯社

面對美國企業輝煌的第2季財報，投資人卻興味索然，許多史坦普500指數成份股企業的獲利優於市場預期，但股價幾乎裹足不前，這已是投資人連續兩季對企業的亮眼業績無動於衷，更加使人擔心今年來已上漲18%的美股可能要回落。

市場反應不溫不火，此時Delta變種病毒正四處蔓延，華爾街銀行也延後重返辦公室的計畫。過往推動基準指數攀升的亞馬遜和其他科技巨頭，近來也紛紛下跌。

美國銀行（BofA）股票策略師Jill CareyHall接受彭博資訊訪問時說：「財報季顯示很多好消息已經受到消化，業績優於預期的公司，他們的股價並沒有大幅超前大盤。」

數據顯示，許多史坦普500指數成份股企業已發布財報，其中85%公司的獲利優於預期。他們的股票在財報公布的隔日平均上漲0.2%，與第1季的走勢類似，當時平均下跌0.1%。

在史坦普500指數創新高的背景下，投資人迄今對背後正在醞釀的擔憂視而不見。儘管股票市值位居歷史高點、物價通膨可能延續、貨幣刺激可能縮減、新冠病毒確診人數激增等因素環伺，但市場關注的焦點，一直是期待企業獲利繼續成長和利率維持在低檔。

高盛集團依然看好美股上漲。高盛上周調高史坦普500指數到年底的目標價，就是引用企業獲利持續成長和利率維持低檔這這兩項因素。以David Kostin為首的高盛策略師預估，史坦普500到年底可能以4,700點作收，意味比6日收盤價漲近6%，比高盛先前預估的4,300點更樂觀。

策略師在研究中說：「相對於共識，我們認為企業將帶來更強勁的營收成長和稅前利潤率持續擴張，此時企業成功管理成本，且高利潤率科技公司占史坦普500指數的權重越來越高。」

科技公司公布財報後，起初的股價表現特別疲軟；美國五大科技公司占史坦普500指數的權重超過20%。在迄今已發布財報的科技公司中，有94%獲利優於預期，但彭博提供的數據顯示，這些公司的股價隔日平均跌0.6%。

彭博行業研究首席股票策略師Gina Martin Adams說：「當企業市值位處高點時，獲利真的需要進一步提高。科技公司的獲利確實有所增加，問題在於其他公司的獲利也同步增加。」

指數 史坦普500 高盛

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