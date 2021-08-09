美國經濟強勢復甦 股神獲利躍增

巴菲特的波克夏公司營業利益躍增。（路透）

「股神」巴菲特的波克夏 公司（Berkshire Hathaway）上季營業利益躍增逾兩成，顯示美國經濟持續強勁復甦，嘉惠波克夏旗下眾多事業，從能源到鐵路都隨經濟活動重啟而生意興隆，抵銷保險事業獲利下滑的影響。

波克夏7日公布，第2季營業利益達66.9億美元，較去年同期的55.1億美元躍增21%，得力於旗下製造、服務和零售公司大發利市，隨美國經濟從新冠肺炎疫情低潮回春而士氣大振。董事長兼執行長巴菲特籲投資 人聚焦營業利益，因剔除波動大、易產生誤導的投資盈虧結果。

上季包含股票 投資的淨利，比一年前增加6.8%至281億美元，主因是投資利得超過210億美元，非常可觀。波克夏股票投資組合規模總計3240億美元，最大持股蘋果上季股價勁揚，對帳面收益挹注極大。

巴菲特上季持續買回波克夏股票，並無大型收購行動。第2季共買回60億美元庫藏股，使今年1月至6月買回總額達到126億美元。波克夏去年已買回247億美元自家股票，金額創新高紀錄。

大舉買回自家股票的同時，波克夏上季也淨賣出投資組合持股，使截至6月底的現金水位仍高達1441億美元，僅稍稍低於第1季末的1454億美元，仍接近歷史高點。

波克夏今年來股價漲勢如虹，B股年初迄今漲幅超過23%，不僅把去年跌幅全漲回來，還漲上歷史新高。

隨著美國經濟景氣逐漸重返新冠肺炎疫情來襲前的水準，全美各地大宗商品與貨物運輸恢復熱絡，波克夏旗下的伯靈頓北方聖大菲鐵路公司受惠良多。波克夏說，旗下鐵路、公用事業和能源部門第2季盈餘達22.6億美元，較去年同期激增逾27%。