音樂會狂歡 防疫不可輕心

美國疫情解封後，一年一度的戶外音樂節Lollapalooza今夏重新登場，吸引大量人潮齊集芝加哥 格蘭特公園（Grant Park）。

這個音樂節活動通常舉辦三天，今年則延長到四天，從7月29日星期三到8月1日星期天，從各大媒體拍攝的照片看，活動現場總有一大群不戴口罩 的觀眾在擁擠人群中歡呼。主辦單位尚未正式公布參與人數，但初估，活動期間內，每天平均超過10萬人。

活動登場前，主辦單位要求參加者出示疫苗 接種卡以表明已完全或部分接種疫苗，假如完全未接種疫苗，須出示活動前72小時內的病毐檢測陰性證明、並戴口罩。

但即使制訂並採取安全規範，如今更具傳染力的新冠變種病毐Delta近在眼前，參加擁擠的戶外音樂會是否安全？

病毐傳播感染有一定時程，Lallpalooza音樂節活動過後討論是否爆發疫情，還過早。

不過，芝加哥洛約拉大學醫學中心（Loyola Medicine）感染控制計畫的醫學主任帕拉達（Jorge Parada）說，麻州普羅溫斯敦7月4日美國國慶日假期過後爆發大流行，依此推論，即使完全接種疫苗仍會感染、並傳播新冠病毐。

帕拉達進一步說明，場地越擁擠，爆發流行的可能性就越大。

紐約大學格羅斯曼醫學院（New York University Grossman School of Medicine）專門研究傳染病模式的助理教授伯施泰恩（Anna Bershteyn）說，每個人要想辦法平衡風險。

因此，即使全美各地解封、防疫措施變得寬鬆甚至完全移除，仍不可掉以輕心。專家提醒，如果打算參加大型音樂會或聚會，就算在戶外舉辦，也務必採取安全措施。

專家提出以下重點，不可不知：

接種證明不保證安全

7月，荷蘭戶外嘉年華活動Verknipt也採取與芝加哥Lollapalooza音樂節活動相似的安全措施，但活動結束後， 1000多人病毐檢測呈陽性。

西北大學范伯格醫學院（Northwestern University Feinberg School of Medicine）預防醫學副主席卡內森（Mercedes Carnethon）將這些安全措施稱為「衛生劇場」（hygiene theater），表面上看來安全，但不保證風險降低。

其實，人們可偽造新冠病毐檢測陰性報告、甚至疫苗接種證明；卡內森說，安全措施如要仰賴人人誠實配合，就有點不牢靠，多數人會做正確的事，但總有人不會。

此外，新證據顯示，即使已接種疫苗也可能感染、傳播Delta變種病毐。已接種疫苗者染疫病例不多見，且症狀較輕，儘管如此，仍可將病毐傳播給未接種疫苗、或者染疫就有重症的人。

紐約大學伯施泰恩教授建議，假如與沒資格接種疫苗或免疫功能低的人住在一起，應考慮避免參加人潮密集的活動，因為，即使接種疫苗後可能不生病，仍會處於讓其他人生病的傳播鏈之中，助長病毐傳播。

跨州旅行有風險

音樂節之類的娛樂活動往往吸引外州、外國遊客齊集同歡。

疾病預防控制中心（CDC）數據顯示，在芝加哥所屬的庫克縣（Cook County），60%的人口已完全接種新冠疫苗，但卡內森說，全美各地的人到這座城市參加Lollapalooza音樂節活動，受邀對象以疫苗接種機會最低的年齡層為主，必然會有些風險。

旅行必然增加新冠病毐傳播和感染風險。人們從外地抵達活動舉辦地點，可能會住在入住率高的旅館、乘坐火車和接駁巴士等公共交通工具，都是病毒傳播風險高的地方。

假如非參加活動不可，要加倍防護。帕拉達說，最關鍵的就是接種疫苗。

此外，儘管疾病預防控制中心不要求完全接種疫苗者在戶外戴口罩，但由於音樂會現場擁擠、許多人會尖叫或歡呼，即使身處戶外，還是戴口罩最安全。

卡內森說，只要在狹小或受限空間內都要戴上口罩，例如使用流動廁所、排隊買飲料或站在摩肩接踵的人潮擁擠地方等等。Delta變種病毐的最初載量較高、被感染所需要的暴露時間較短；站在擁擠人群之外最安全，可與人保持社交距離。

活動結束要觀察

卡內森說，參加音樂節等活動後，接下來10到14天要留意自己是否有染疫症狀。通常，活動兩周後的染疫案例會激增。

伯施泰恩說，一旦參加人潮密集的活動，而且明知家有小孩或老人等身體較弱的人，活動後最好主動與這些人隔離，假如已知活動現場有人染疫，更絕對要隔離。