史坦普和道瓊雙創新高 下周看通膨數字和華府朝野角力

聯準會（Fed）最快在9月宣布縮減購債的腳步似更加篤定，但因貨幣寬鬆受惠的美股仍續創新高。歐新社

美國股市史坦普500指數 和道瓊工業指數周五雙雙創下新高，美國就業 數據優於預期，表明經濟持續回升。不過，如果下周公布的通膨數據也超出所料，勢必讓聯準會（Fed）最快在9月宣布縮減購債的腳步更加篤定。

道瓊工業指數漲144.26點，收在35,208.51點。史坦普500指數漲0.2%，收在4,436.52點。那斯達克綜合指數和費城半導體指數各跌0.4%，台積電ADR跌0.9%。

令投資人振奮的是，美國不僅7月新增就業人口達到近一年來最高水準，失業率也下降。有人原本以為Delta變種病毒蔓延會影響經濟，如今鬆一口氣。

受到Fed購債計畫「退場」的可能性升高的影響，美國10年期公債殖利率 本周觸抵低點1.13%後，周五反彈至1.29%。原本因疫情和低利率受惠的科技股反而因此回落。

Oxford Economics首席金融經濟研究員博斯特揚奇（Kathy Bostjancic）認為，周五的就業數據只是Fed最後決定調整政策的幾個證據中的頭一個，「我認為他們希望看到更多」。

多位經濟專家表示，如果8月就業數據依然強勁，將支持Fed啟動購債計畫退場。但疫情是否會打壓景氣和聘雇，仍將是經濟表現的一大變數。

下周三和周四將分別公布7月的消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）。就業和通膨正是左右Fed決策的兩大要素。

Fed仍一再表示，CPI近來超過5%的偏高水準，只是一時現象。彭博經濟學家估計7月CPI將高達5.5%。

NetWest分析師布利格斯（John Briggs）認為，若通膨數字比預期更熱，10年期美債殖利率勢必升得更高。

除Fed動向外，不少投資人擔心華府朝野接下來兩個月會加深對立。基礎建設法案可望在下周表決，接下來還有民主黨主導規模3.5兆美元的協調法案，另外還有舉債上限的攤牌。Natixis 投資管理公司全球市場策略主管德韋克（Esty Dwek）表示，她已提高現金部位，以防未來幾個月可能出現的震盪。