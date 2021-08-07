7月就業強勁 Fed將提前緊縮

Fed可能提前削減購債規模。（路透）

7月強勁的就業 報告可望使聯準會(Fed)放慢購債步伐，但前提是新冠疫情 的蔓延不會損害經濟和在夏末的徵才高峰。

7月新增了94.3萬個工作崗位，為一年來最多，較《道瓊》普遍估計的多出近10萬個。失業率也跌至5.4%，高於預期的5.7%。5月和6月的就業數也調升了11.9萬個。

Grant Thornton首席經濟學者史旺克(Diane Swonk)表示：「這是個很好的數字，可以讓Fed做好準備並逐步縮減購債規模。」

Fed觀察人士預計，Fed將在接下來幾次會議中正式宣布結束其每月1200億元的債券購買計畫，甚至還認為Fed在2021年底或2022年初就開始執行削減資產行動。

道富(State Street)環球投資 顧問首席投資策略師阿羅內(Michael Arone)表示，「這個數字展現很多優點，不但有利股市，美元和利率也隨之上揚，代表投資人相信這些數據可能最終會讓Fed採取行動。」

Fed曾表示，在準備減少購買美國國債和抵押貸款證券前，要先看到實現其經濟目標的「實質性進展」。Fed主席鮑爾(Jerome Powell)表示，希望就業報告足夠強勁作為勞動市場正在復甦的證據。

縮減購債最終會提高利率，市場預計Fed在2023年開始升息。資產購買的逐步縮減預計需要10個月以上。

史旺克說，「這將取決於疫情動向，但我仍然認為Fed會在年底前做到這一點。」「這份報告統計是在疫情再爆發之前所作，數字符合預期，前值也同步上修。」

部分市場專業人士預計，強勁的就業數據可能刺激Fed最快在9月就宣布縮減購債，然後在今年年底或明年初之前開始執行。

NatWest Markets戰略主管布里格斯(John Briggs)說，「這意味著9月Fed仍會討論縮減規模。但如果9月的就業報告也有相同的數字，Fed就會真的付諸行動了。」