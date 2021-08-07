蘋果虐童舉報系統 遭控隱私保障倒退

蘋果 本周發布一個新系統，將上傳到美國 iCloud儲存的兒童遭虐圖像進行註記並向當局報告。

此舉受到兒童保護社運人士的歡迎。國會授權創建的非營利組織國家失踪和受虐兒童中心CEO克拉克(John Clark)發表聲明稱此為「遊戲規則改變者」。

但是，目前正在美國進行測試的新系統也遭到隱私 運動者的強烈反對，警告說這是人權的倒退，可能會被調整並進一步被利用來審查人們設備上的其他類型內容。

蘋果表示，其系統是對目前移除兒童色情內容的產業標準方法的升級版，因為它採用其對硬體的控制和複雜的數學計算，盡可能減少掃描個人手機或雲端帳戶上的圖像，但同時仍將非法兒童色情內容標記在雲端服務器內。而且它並不掃描實際圖像，只比較對應文本的hash值。

但隱私倡導者認為此舉是政策改變的開始，因為此例一開，蘋果可能會受到外國政府的壓力，像是要求標記抗議或政治反對者的照片來重新調整系統用途，以壓制政治言論。懷疑論者並不擔心該系統現有運作方式，也不會為收集兒童剝削圖像的人辯護。他們只是擔心未來幾年會如何發展。

美國國家安全局(NSA)吹哨者史諾登(Edward Snowden)在推特上寫道，「：如果今天可以掃描兒童色情片，明天就可以掃描任何東西。」

過去曾支持蘋果加密和隱私政策的電子前沿基金會(EFF)猛烈抨擊這項舉動，稱其為「大開後門」，可能為政府提供取得加密數據的方式。

隱私向來是iPhone行銷重點。蘋果一直公開吹捧其安全性，甚至表示不知道儲存在其服務器上的訊息或其他數據內容。

蘋果將新系統視為其隱私保護傳統的一部分：是保護用戶隱私的同時也消除非法內容的雙贏局面。蘋果還聲稱該系統不適用於其他類型內容。