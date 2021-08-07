我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

林書豪打過疫苗仍確診新冠肺炎 住進上海醫院

葛謨恐面臨控罪被捕 匿名女助理報案 涉最嚴重性騷

蘋果虐童舉報系統 遭控隱私保障倒退

財經新聞組╱綜合報導

蘋果本周發布一個新系統，將上傳到美國iCloud儲存的兒童遭虐圖像進行註記並向當局報告。

此舉受到兒童保護社運人士的歡迎。國會授權創建的非營利組織國家失踪和受虐兒童中心CEO克拉克(John Clark)發表聲明稱此為「遊戲規則改變者」。

但是，目前正在美國進行測試的新系統也遭到隱私運動者的強烈反對，警告說這是人權的倒退，可能會被調整並進一步被利用來審查人們設備上的其他類型內容。

蘋果表示，其系統是對目前移除兒童色情內容的產業標準方法的升級版，因為它採用其對硬體的控制和複雜的數學計算，盡可能減少掃描個人手機或雲端帳戶上的圖像，但同時仍將非法兒童色情內容標記在雲端服務器內。而且它並不掃描實際圖像，只比較對應文本的hash值。

但隱私倡導者認為此舉是政策改變的開始，因為此例一開，蘋果可能會受到外國政府的壓力，像是要求標記抗議或政治反對者的照片來重新調整系統用途，以壓制政治言論。懷疑論者並不擔心該系統現有運作方式，也不會為收集兒童剝削圖像的人辯護。他們只是擔心未來幾年會如何發展。

美國國家安全局(NSA)吹哨者史諾登(Edward Snowden)在推特上寫道，「：如果今天可以掃描兒童色情片，明天就可以掃描任何東西。」

過去曾支持蘋果加密和隱私政策的電子前沿基金會(EFF)猛烈抨擊這項舉動，稱其為「大開後門」，可能為政府提供取得加密數據的方式。

隱私向來是iPhone行銷重點。蘋果一直公開吹捧其安全性，甚至表示不知道儲存在其服務器上的訊息或其他數據內容。

蘋果將新系統視為其隱私保護傳統的一部分：是保護用戶隱私的同時也消除非法內容的雙贏局面。蘋果還聲稱該系統不適用於其他類型內容。

蘋果 隱私 美國

上一則

就業數字強勁 道指史指創高

下一則

中芯將在北京深圳擴產 研發費也增加

延伸閱讀

疫情紅利不再 科技股降溫

疫情紅利不再 科技股降溫
推動Apple Car計畫 蘋果擴大自駕車隊

推動Apple Car計畫 蘋果擴大自駕車隊
iPhone護兒童 新功能偵測兒童色情圖像 下月美國先推出

iPhone護兒童 新功能偵測兒童色情圖像 下月美國先推出
續推Apple Car？蘋果擴大加州自駕車測試車隊

續推Apple Car？蘋果擴大加州自駕車測試車隊

熱門新聞

台積電董事長劉德音日前在股東會拋出德國設廠在早期評估階段，業界推估，台積電德國布局將有三個可能方式。（報系資料照）

台積電布局德國 有三套劇本

2021-07-31 18:07
亞馬遜30日股價大跌逾7%，拖累貝佐斯個人淨值頓失140億美元。美聯社

貝佐斯財富一日蒸發140億美元 亞馬遜財報不如預期帶衰

2021-07-31 12:30
退休帳戶的資金轉換，要符合國稅局規定，才不會遭到違規罰款。(美聯社)

退休金帳戶之間轉存 有限制要當心

2021-08-01 02:00
72歲的LVMH集團董事長阿諾特6日擠下貝佐斯成為全球首富。Getty Images

全球首富換人 LVMH集團老闆阿諾特擠下貝佐斯

2021-08-06 07:45
有投資人認為，美股價位雖高，但基本面還不錯，大部分企業財報和財報均相當出色，美股仍然值得續抱。歐新社

四大科技股拖累美股 下周要漲得看就業給不給壞消息

2021-07-31 07:09
台積電3日收盤市值達到5,520億美元，超車中國網路巨擘騰訊，躍居亞洲市值最高的企業。 路透

彭博：台積電擠下騰訊 躍居亞洲市值最高企業

2021-08-03 05:53

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國37金領先 美32金居次

1張圖／東奧獎牌榜 中國37金領先 美32金居次
林書豪確診新冠肺炎 住進上海醫院 曾在美打過疫苗

林書豪確診新冠肺炎 住進上海醫院 曾在美打過疫苗

東奧／排名怎麼算？ 中國金牌最多 在美媒卻非排第1

東奧／排名怎麼算？ 中國金牌最多 在美媒卻非排第1
董事長剛被查 上海電氣總裁黃甌跳樓自殺

董事長剛被查 上海電氣總裁黃甌跳樓自殺
Delta占確診病例83% 紐約市再被列為「高危地區」

Delta占確診病例83% 紐約市再被列為「高危地區」