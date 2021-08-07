就業數字強勁 道指史指創高

就業 報告強於預期，與經濟復甦相關的股票上漲，將兩大關鍵股指推至歷史高點。

道瓊工業平均指數上漲144.26點或0.41%至3萬5208.51點，收於歷史新高。史坦普500指數上漲7.42點或0.17%收4436.52點，創歷史紀錄。而以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌59.36點或0.4%收1萬4835.76點。

勞工部表示，7月就業報告顯示，美國 新增94.3個工作崗位，高於接受《道瓊》調查經濟學者預計的84.5萬個。失業率降至5.4%，低於預期的5.7%。

報告發布後，利率走高，獲利前景提高，銀行股領漲。摩根大通和美國商銀股價上漲約2.8%，富國銀行上漲3.77%。高盛股價創下歷史新高，地區銀行股走勢為近一個月來最佳。

今夏走低的10年期美國國債殖利率 躍升至1.3%。殖利率與價格成反比。

由於就業報告緩解了對經濟復甦的擔憂，工業、零售商和能源股也上漲。

另一方面，科技股下跌，因為利率上漲導致投資人獲利了結，並重新買進可受惠經濟加速成長更多的股票。亞馬遜和蘋果小幅下跌，而Zoom Video下跌3.82%。利率走高可能會戳破科技股的過高估值。

公用事業和醫療保健公司等防禦性股票也在報告發布後下跌。