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能源股將反彈 2股可供參考

財經新聞組╱綜合報導

能源股的低迷可能不會太久。BK Asset Management外匯策略總經理許洛斯伯格(Boris Schlossberg)表示，雖今年表現最好，而過去一個月表現最差，但能源股應該會繼續領漲，因為投資人了解能源供需失衡的嚴重程度。

他表示，就算擔憂新冠delta變種病毒可能抑制漲幅，但「一旦這種情況消失，需求仍然會在供應非常有限的情況下再次出現」。

他的首選是油田服務公司Halliburton，「雖然它畢竟是一家水力裂解公司，但以目前油價水平觀察，水力裂解是2017年以來最佳表現。」他在11月到期的19-22元看漲期權價差中做多。該股6日上漲2.64%至20元。

許洛斯伯格表示，該公司還採用人工智慧和雲端計算來簡化其流程並瘦身，這對投資人來說是另一個利多，「這些都將為該公司帶來更好的獲利率和漲幅，特別是如果油價繼續保持在這些水平。」「油價甚至不必大漲，只要在年底前保持在65元，Halliburton就會表現非常出色。」

西德州中質原油(WTI)價格小漲至69.63元。

TradingAnalysis.com創始人戈登(Todd Gordon)也認為，在能源股方面精挑細選可能是值得的，「相對於指標性的史坦普指數，XLE開始不受歡迎。」他說，科技股反而受到捧。XLE是能源特選產業SPDR基金。

對於必須在投資組合中納入能源股的人，戈登推薦勘探和生產股而不是設備和服務股，「勘探和生產是能源產業值得關注的次產業，如果真想投資，不妨試試Devon。」

他表示，Devon的股息殖利率為1.7%，過去幾季財報優於預期，在基本面上提供了穩定性，並在技術面上也提供了潛在的突破機會，「如果它能漲到32元，就突破了技術面壓力。」「如果想增購部位，也許它就會上揚。」

Devon上漲1.43%至27.01元。

投資 油價 殖利率

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