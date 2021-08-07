廉航Frontier強制員工接種疫苗

Frontier航空將強制要求員工接種新冠病毒疫苗或定期提供陰性測試證明。在聯合航空宣布所有6萬7000名美國 員工必須在10月25日前出示疫苗接種證明後，這家廉價航空公司也跟進宣布這項決定。該公司表示，大多數員工已接種疫苗。過去一周訂位數下跌主因delta變種病毒，並因而調降第3季財測。

留人留心 沃爾瑪加發獎金

沃爾瑪將每周向倉庫員工發放獎金，以在緊張的勞動市場中強化競爭力，並在假日季前留住勞工。該公司將依據設施的位置和員工的角色和班次提供額外的報酬。有些全職員工最多會領到200元，如果們加班可能會更多。這些額外的工資從本月開始發放，並在大多數配送和履行中心持續到整個財政年度。

谷歌 創辦人獲紐西蘭居留權

紐西蘭政府證實，億萬富翁、谷歌聯合創始人佩吉(Larry Page已取得該國居留權，得以於新冠病毒疫情期間在該國生活。48歲的佩吉於2020年11月經由紐西蘭的「Investor Plus」居留簽證申請居留權，但由於當時他在海外，該申請無法得到處理。

挪威郵輪疫後首航 運力漸增

Norwegian Cruise Line第2季業績喜憂參半，因為在展開去年以來首次出航前，未來訂位數依然強勁。旗下挪威安可號7日將從西雅圖駛往阿拉斯加。這家郵輪營運商表示，計畫到第3季末時將恢復40%的船隊運力，年底將達到75%；並計畫在明年4月1日前恢復滿載運作。

SEC批准那斯達克多元化規定

美國證券交易委員會(SEC)批准那斯達克交易所新規定，將要求在其交易所上市的公司滿足某些種族和性別多元化目標。那斯達克對大多數美國上市公司的目標是，除了重事會成員要有一名自我認定為少數族裔或LGBTQ社區成員外，至少還要有一名女性董事。

谷歌新矽谷園區著重硬體開發

谷歌正在規劃另一個矽谷園區，旁邊將設立一個部分致力發展硬體的新中心。從2018年開始，谷歌花費超過3.89億元買下加州聖荷西北部土地，並提交詳細的初步提案，這些作為「研發」設施的計畫顯示一個硬體營運中心和一個可供公眾參觀的單獨新科技園區。