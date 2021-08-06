疫情紅利不再 科技股降溫

疫情為科技股帶來的熱潮開始退散。（路透）

科技公司因新冠疫情 而紅火的時期即將結束。許多人在疫情鎖期間大幅利用科技進行工作和娛樂，導致科技股2020年全年出現驚人的成長，但現在從蘋果到Roku都提出警告：派對就要結束了。

但大型科技公司仍預計第3季將出現可觀的成長，但警告它們去年的高速成長已經過去。隨著經濟重新開放和越來越多人接種疫苗，這樣的結果反映出人們開始遠離技術並重返現實世界。

串流媒體Roku的服務大幅下降，並掙扎於解決供應鏈 問題。該公司4日財報顯示，其平台上的總串流媒體播放時間較上季減少10億小時。該公司還表示，由於努力解決供應鏈問題，其硬體獲利率大幅收緊。其股價下跌6%，

Etsy財報指出口罩 銷量下降，並示警成長將放緩。Etsy在4日發布的第2季財報也超出預期。但對當季財測明示疫情帶動的電商榮景出現停滯，投資人因此開始拋售該股。該公司甚至在部分業績數字中排除口罩銷售，代表隨著全美的口罩強制令解除，銷售量開始下降。

蘋果警告晶片短缺可能會影響iPhone和iPad銷售，顯示即使是善於管理供應鏈的蘋果也不能倖免於晶片短缺。該公司還表示，接下來的業績預計不會出現像2020年那樣的成長，這也導致其股價走低。

亞馬遜營收出現罕見的下滑，並警告成長幅度將自2020年的高點放緩。即使連續第3季營收達1000億元，但調降了第3季成長預期。亞馬遜的財務長表示，該公司的成長率低於去年，第3季可能更困難。即使如此，亞馬遜預計本季仍將實現兩位數的成長。

臉書預計第3季表現將會更嚴苛。與其大型科技同業一樣，臉書也示警瘋狂的疫情帶動成長已經結束，並預計第3季的廣告銷售成長將放緩。話雖如此，臉書預計本季仍將成長約31%。