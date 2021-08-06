疫情再暴衝 就業前景難預測

根據《道瓊》的普遍估計，隨著美國 勞動力從疫情 造成的急劇失業中逐漸重建，預計7月將新增約84.5萬個就業 崗位。

但是，新冠疫情的不確定性再次快速蔓延，已成為勞動市場和整體經濟的不確定因素。美國的新感染率正接近每天10萬例，比去年夏天尚無可用疫苗時還快。

華爾街對6日發布的7月就業報告的預測範圍很廣。Wilmington Trust經濟學者預計只會新增35萬個就業崗位，而Jefferies經濟學者則預計會增加120萬個。

Wilmington Trust首席經濟學者提利(Luke Tilley)表示，他的偏低預測是基於高頻數據中呈現的成長放緩跡象，「現在平均每月新增約50萬。上月增幅似乎有點過頭了。」

Jefferies首席金融經濟學者馬可斯卡(Aneta Markowska)表示：「我對7月預測如此高，是因為我們失去25州的失業救濟金，而這些州的失業救濟申請數急劇下降。」她還表示，7月通常會出現季節性大幅下降，而今年可能不會出現這種情況。

嘉信理財首席固定收益策略師瓊斯(Kathy Jones)表示，「我認為較為正常數字大約在85萬至90萬，失業率降至5.7%左右。」「會預測這麼高的數字是因為預計有些教育工作會回流。7月可能有點早，但還是會有些成就，可能增加40萬左右。」

迅速蔓延的新冠delta變種病毒可能不會影響7月報告，但經濟學者表示，如果民眾害怕再度外出、實施新的限制，或者學校再次關閉，它將會減緩經濟成長。

就業數據也是聯準會(Fed)決定是否放慢購債步伐的關鍵，這是放鬆寬鬆政策的第一步，也是升息的先兆。Fed主席鮑爾(Jerome Powell)上周表示，希望在開始削減每月1200億元的國債和抵押貸款購買量之前，就業報告能夠強勁。