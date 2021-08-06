能源旅遊股熱 史指收創新高

美股上漲，史坦普500指數 創收盤新高，因能源和旅遊股在關鍵勞動市場報告公布前大幅反彈。

道瓊工業平均指數上漲271.58點或0.78%至3萬5064.25點。史指上漲26.44點或0.6%收4429.1點，創下歷史新高。而那斯達克綜合指數上漲114.58點或0.78%收1萬4895.12點。在周三的常規交易日大多走低之後，道指下跌了 300 點。

首次申請失業救濟金人數為38.5萬人，符合預期。這項數據在關鍵的7月就業 報告6日公布前的最後報告，經濟學者對就業報告提出廣泛的估計，雖然職位空缺水平很高，但有些就業成長指標可能會令人失望。

就業報告預計將成為聯準會(Fed)考慮何時收緊貨幣政策的關鍵指標。

包括航空公司在內的旅遊類股過去一周因新冠delta變種病毒的傳播而苦苦掙扎，但5日反彈。美國 航空上漲7.51%，而賭場股票Caesars Entertainment上漲6.48%。

隨著油價回升至每桶70美元，能源股也表現良好。Conocophillips上漲1.86%，道指成分股雪佛龍(Chevron)上漲0.93%。

在發布上季業績後，Roku下跌4.01%。Etsy也下跌9.74%，該公司本季財測顯示疫情帶動的商業繁榮可能即將結束。