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恐懼最大化 專家押航空股

財經新聞組／綜合報導

航空股可能已經接近具吸引力的切入點。該類股在過去3個月大幅下跌，精神航空(Spirit)、捷藍航空(JetBlue)和夏威夷控股(Hawaiian Holdings)下跌超過20%，其他知名個股也緊隨其後。

MKM Partners首席市場技術分析師歐哈拉(JC O'Hara)表示，「恐懼最大化」已被證明是買入航空公司的好時機，「我不必粉飾：航空個股的技術走勢目前非常糟糕。」只要新冠病例數上升，股價就明顯下跌。

他說：「當人們對病毒產生最大恐懼時，為航空公司提供了一個很好的切入點。」「股市情緒很難即時確定，但我感覺離恐懼最大化越來越近，所以接下來幾天到幾周內，很可能會出現一個非常有吸引力的切入航空類股機會。」

Federated Hermes投資組合經理人、股票策略師兼副總裁夏瓦隆(Steve Chiavarone)表示，航空股可能會在未來幾周或幾個月內受到新的口罩強制令影響。然而，總體而言，「航空公司的風險回報是上行的。」

他指出，Delta變種病毒的影響不如該病毒的原始病毒株在印度首次被發現或在英國首次傳播那麼嚴重。他補充說，預計「未來幾周內」美國會出現感染高峰。

印度和英國的最新新冠病毒病例已從Delta變種病毒帶動的高峰下降。美國疾病控制與預防中心(CDC)2日表示，美國每日新冠病例的7天平均值超過去年夏天。它還警告，Delta變種病毒與水痘一樣具有傳染性，可能使疫情比原始菌株更病重。

夏瓦隆說：「在過去幾個月出現3個月的下跌後，我們相信現在有第二次進場買進重新開放概念股的機會。」標的不止航空公司。

他說，「總而言之，在周期性產業中，以當前價格計算的確存在正面的風險回報，因為未來幾周可能會出現更多波動。」

美國 變種病毒 英國

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