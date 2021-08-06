恐懼最大化 專家押航空股

航空股可能已經接近具吸引力的切入點。該類股在過去3個月大幅下跌，精神航空(Spirit)、捷藍航空(JetBlue)和夏威夷控股(Hawaiian Holdings)下跌超過20%，其他知名個股也緊隨其後。

MKM Partners首席市場技術分析師歐哈拉(JC O'Hara)表示，「恐懼最大化」已被證明是買入航空公司的好時機，「我不必粉飾：航空個股的技術走勢目前非常糟糕。」只要新冠病例數上升，股價就明顯下跌。

他說：「當人們對病毒產生最大恐懼時，為航空公司提供了一個很好的切入點。」「股市情緒很難即時確定，但我感覺離恐懼最大化越來越近，所以接下來幾天到幾周內，很可能會出現一個非常有吸引力的切入航空類股機會。」

Federated Hermes投資組合經理人、股票策略師兼副總裁夏瓦隆(Steve Chiavarone)表示，航空股可能會在未來幾周或幾個月內受到新的口罩強制令影響。然而，總體而言，「航空公司的風險回報是上行的。」

他指出，Delta變種病毒 的影響不如該病毒的原始病毒株在印度首次被發現或在英國 首次傳播那麼嚴重。他補充說，預計「未來幾周內」美國 會出現感染高峰。

印度和英國的最新新冠病毒病例已從Delta變種病毒帶動的高峰下降。美國疾病控制與預防中心(CDC)2日表示，美國每日新冠病例的7天平均值超過去年夏天。它還警告，Delta變種病毒與水痘一樣具有傳染性，可能使疫情比原始菌株更病重。

夏瓦隆說：「在過去幾個月出現3個月的下跌後，我們相信現在有第二次進場買進重新開放概念股的機會。」標的不止航空公司。

他說，「總而言之，在周期性產業中，以當前價格計算的確存在正面的風險回報，因為未來幾周可能會出現更多波動。」