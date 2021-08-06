亞馬遜 延後員工重返辦公室

亞馬遜決定將其企業員工重返辦公室的時間延後到明年初，在新冠病毒病例由於高度傳染性的delta變種病毒而增加的情況下，亞馬遜成為最新一家延後重返辦公室的科技公司。該公司在美國 和其他國家或地區的公司員工將自2022年1月3日起重返辦公室。

首申失業金人數減 符合預期

勞工部報告，截至7月31日當周初請失業金人數小幅下降1.4萬人至38.5萬人，符合華爾街預期，而長期失業跡象也顯示改善。4周移動平均申領數幾乎沒有變化，仍為39.4萬。有一周時間落差的續申領數減少36.6萬人至293萬，是2020年3月14日人來首次低於300萬人。

FAA對737 MAX下新安全指令

美國聯邦航空管理局(FAA)發布針對所有波音737 Max機型和其他一些737機型的新安全指令，以解決滅火能力降低的潛在問題。FAA表示，將空氣排放至貨艙的空調電子流量控制可能出現故障，除非能夠確認載運貨品是否可燃，否則航空公司不得在貨艙中載運貨物。估計全球受影響架次約2867架。

Lithia Motors拚最大經銷商

Lithia Motors悄然成為美國市值最高的新車零售商，因為它執行了一項大膽的成長方案，預計將推動其超越AutoNation，成為美國最大的授權經銷商集團。該方案包括在2025年調整後的每股獲利達到50元，年收入至少500億元。這將是現有任何美國經銷商集團規模的2倍多。

亞馬遜砸數百萬投資 生技

根據監管文件，亞馬遜投資數百萬元於6月初與特殊目的收購公司(SPAC)合併上市、尚未獲利的生技公司。此舉符合亞馬遜開發醫療保健領域的努力。亞馬遜在6月30日披露其持有Nautilus Biotechnology 1470萬元股份。在文件發布後，該股停牌並在恢復交易後上漲50%。

Penn National併theScore

Penn National宣布以20億元現金和股票期權收購經營theScore的Score Media and Gaming，後者股價大漲逾80%，而Penn National小漲9%。這筆交易擴大Penn National在北美的影響力，因為Score Media and Gaming自我定位為加拿大行動運彩市場龍頭。