Under Armour、Ralph Lauren 疫期瘦身有成

Ralph Lauren努力維繫品牌高度。（路透）

部分零售商 善用過去一年半時間加快轉型計畫並整頓效益低落的資產，華爾街不太關心。但隨著購物者重返店面，Ralph Lauren和Under Armour等業者開始收割成果，股市投資 人終於注意到了。

BMO Capital Markets分析師西格爾(Simeon Siegel)表示，在疫情 危機期間，大部分零售業都受到影響。由於購物者待在家裡，沒有太高期望，讓企業有時間專心研究前景，採取關店和裁員等策略決定。

然而，疫情最大的影響就是營收幾乎完全消失。西格爾說，這讓投資人完全不必預期，「這是史上頭一次上市公司可將眼光投向下季之後。」

雖然並非所有零售商都能靈活地利用此一獨特的時刻。但Under Armour和Ralph Lauren證明，它們進行體質變革並且取得成效。接下來幾周包括梅西百貨和Gap等諸多其他零售商將公布上季業績，華爾街將密切關注它們的表現。分析師和投資人將觀察企業堅持促銷並維持庫存精簡的程度。

Under Armour連續第4季獲利，其致力轉虧為盈的努力獲得不錯的成果。13.5億元的銷售額幾乎是該公司一年前預估的2倍，也超過2019年水平。雖然Under Armour主要受惠於更多孩子重返團體運動和成年人重返健身房，但該公司也同步以全價賣出更多商品，從而提高了客戶的購買單價。

在整個疫情期間，Under Armour一直在推動削減2000到3000家通路商店的計畫，到明年底時將剩下1萬家。相對地，該公司也正在發展其獲利更高的直面消費者業務。

Ralph Lauren也在重新考慮其零售合作夥伴，以期使每筆銷售都更能獲利，並繼續與其他精品同業競相維持強烈的品牌認知。

財務長兼運營長尼爾森(Jane Nielsen)在電話會議上說，在疫情之後，Ralph Lauren的批發合作夥伴關係「更強大、更健康、更具合作性，專注於行銷以及適當水平的庫存，因為我們因應需求作出調整」。

Ralph Lauren截至6月26日當季的每股獲利為2.29元，遠超過分析師預期的86分，顯示這些努力得到回報。該公司還預測全年銷售成長將高於預期。