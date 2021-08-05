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Under Armour、Ralph Lauren 疫期瘦身有成

財經新聞組／綜合報導
Ralph Lauren努力維繫品牌高度。（路透）
Ralph Lauren努力維繫品牌高度。（路透）

部分零售商善用過去一年半時間加快轉型計畫並整頓效益低落的資產，華爾街不太關心。但隨著購物者重返店面，Ralph Lauren和Under Armour等業者開始收割成果，股市投資人終於注意到了。

BMO Capital Markets分析師西格爾(Simeon Siegel)表示，在疫情危機期間，大部分零售業都受到影響。由於購物者待在家裡，沒有太高期望，讓企業有時間專心研究前景，採取關店和裁員等策略決定。

然而，疫情最大的影響就是營收幾乎完全消失。西格爾說，這讓投資人完全不必預期，「這是史上頭一次上市公司可將眼光投向下季之後。」

雖然並非所有零售商都能靈活地利用此一獨特的時刻。但Under Armour和Ralph Lauren證明，它們進行體質變革並且取得成效。接下來幾周包括梅西百貨和Gap等諸多其他零售商將公布上季業績，華爾街將密切關注它們的表現。分析師和投資人將觀察企業堅持促銷並維持庫存精簡的程度。

Under Armour連續第4季獲利，其致力轉虧為盈的努力獲得不錯的成果。13.5億元的銷售額幾乎是該公司一年前預估的2倍，也超過2019年水平。雖然Under Armour主要受惠於更多孩子重返團體運動和成年人重返健身房，但該公司也同步以全價賣出更多商品，從而提高了客戶的購買單價。

在整個疫情期間，Under Armour一直在推動削減2000到3000家通路商店的計畫，到明年底時將剩下1萬家。相對地，該公司也正在發展其獲利更高的直面消費者業務。

Ralph Lauren也在重新考慮其零售合作夥伴，以期使每筆銷售都更能獲利，並繼續與其他精品同業競相維持強烈的品牌認知。

財務長兼運營長尼爾森(Jane Nielsen)在電話會議上說，在疫情之後，Ralph Lauren的批發合作夥伴關係「更強大、更健康、更具合作性，專注於行銷以及適當水平的庫存，因為我們因應需求作出調整」。

Ralph Lauren截至6月26日當季的每股獲利為2.29元，遠超過分析師預期的86分，顯示這些努力得到回報。該公司還預測全年銷售成長將高於預期。

Under Armour致力瘦身計畫。（路透）
Under Armour致力瘦身計畫。（路透）

疫情 投資 零售商

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