財報數據不佳 道指跌323點

因重點汽車 製造商財報和私營部門就業 報告低於預期，美股大跌。

道瓊工業平均指數 下跌323.73點或0.92%至3萬4792.67點，收於盤中低點。史坦普500指數下跌20.49點或0.46%收4402.66點。而那斯達克綜合指數上漲19.24點或0.13%收1萬4780.53點。

通用汽車(GM)下跌8.98%，拖累大盤。該汽車製造商未能實現第2季獲利預期；但GM調高了對今年底前的關鍵獲利財測指標。

ADP私人就業調查顯示，7月新增33萬個工作崗位，遠低於普遍預期的65.3萬個。勞工部的官方就業報告將於6日公布。

與經濟復甦相關的周期性股票表現最弱。能源股隨油價下跌，雪佛龍(Chevron)下跌2.25%。銀行股和Honeywell等工業股也陷入困境。可口可樂下跌1.46%。

新冠病毒的delta變種病毒已在美國蔓延，導致部分企業和地方政府公布新的限制和規定。

10年期美國國債殖利盤中一度跌破1.13%，收漲至1.8%。

7月ISM服務業採購經理人指數(PMI)創下歷史新高，超出預期，殖利率跌幅縮小。

聯準會(Fed)副主席克拉里達(Richard Clarida)表示，預計Fed將從2023年開始升息，通膨有升高的風險。

與此同時，Robinhood飆升50.41%。