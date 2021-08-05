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太陽能股 專家看好跑贏大盤

財經新聞組／綜合報導

分析師看多太陽能股可能跑贏大盤。Miller Tabak股票策略師馬利(Matt Maley)表示，景順(Invesco)太陽能ETF(TAN)及其持股之一可能會進一步攀升。

他指出，「仔細觀察First Solar和TAN ETF，它們都有很大的上漲潛力。」「First Solar在3月和5月分別打底完成，之後也分別創下波段高點，現在又回測波段低點。」

馬利認為，「如果它能突破94元之上再創波段新高，它的最勢將非常看好，而且這會為它帶來很多上行動力。」

First Solar 4日下跌0.14%至92.21元。

受成分股SolarEdge和First Solar評級調升的提振，TAN ETF上漲3%。花旗分析師將SolarEdge評級調升至買進，而古根漢(Guggenheim)則給予First Solar買進評級。

TAN ETF今年來仍下跌近14%，但馬利表示太陽能類股走勢可能會出現好轉，「這些股票目前都有很大的潛力。」並強調TAN ETF和First Solar可能「未來幾天內就會大幅上漲」。

New Street Advisors Group創始人兼CEO薩波魯(Delano Saporu)提供了另一種操作太陽能股的方式，「重點不在太陽能，但我肯定應該是Renewable Energy。」

他說，「它目前的估值不錯，本益比約為31倍，對該公司來說絕對是個便宜的估值。而且它事實上展現出積極的股價走勢，在過去一年上漲超過100%，這對個股來說是個非常強勁的趨勢。」

Renewable Energy 4日下跌1.12%。

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