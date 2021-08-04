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全美疫情超額儲蓄3.7兆元 7成來自富人

財經新聞組╱綜合報導
疫情期間儲蓄大幅增加，絕大多數來自富人。（路透）
疫情期間儲蓄大幅增加，絕大多數來自富人。（路透）

根據一項最新研究，美國人在新冠疫情期間增加近4兆元的儲蓄，但大部分都來自富人。

根據牛津經濟研究院(Oxford Economics)的研究，紓困支票、股市上漲和支出選擇減少，推動過去一年的大規模儲蓄熱潮，美國人存下約3.7兆元。然而，研究發現，其中70%來自最富有的20%美國人。

這些超出疫情前正常增幅的超額儲蓄，甚至更偏向於收人金字塔頂部。在2.6兆元的超額流動性儲蓄中，80%來自收入前20%，42%來自前1%。

研究發現，與此同時，「收入最低的五分之一家庭的儲蓄額低於疫情前」。

與達科(Gregory Daco)共同撰寫該研究的經濟學者凡登霍騰(Nancy Vanden Houten)表示，雖然超額儲蓄集中在收入頂端並不讓人奇怪，但貧富不均的程度出乎意料。

頭重腳輕的超額儲蓄可能會對經濟和市場產生影響。經濟學者將美國的儲蓄熱潮列為未來幾個月甚至幾年消費者支出將持續強勁的原因之一，因為家庭可利用這些儲蓄進行持續消費。

研究發現，根據家庭支出和儲蓄率，未來一年半存款支出將達約3600億元。然而，由於儲蓄額集中在頂部，絕大多數支出也將來自富人和權貴。該研究估計，在大約3600億元的支出中，超過2500億元將來自收入前20%，這也代表了未來幾個月和幾年的消費者支出將最強勁。

經濟學者表示，未來幾個月，迎合富人的高階餐廳、度假村、時裝、收藏品、珠寶、葡萄酒和其他企業業績將比面向普羅大眾市場的零售商和企業更好。

凡登霍騰說，「由於高收入家庭在此期間儲蓄更多，消費性支出的前景將絕大幅度取決於這些家庭。」

與中產階級和低收入者相比，富人支出儲蓄的比率通常也較低，因此未來幾個月的儲蓄總支出可能低於預期。

儲蓄 美國 疫情

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