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合併申請申請案暴增 FTC審查不及 要企業自負風險

財經新聞組╱綜合報導

聯邦貿易委員會(FTC)正在努力應對「浪潮般湧來」的合併申請案，告知這些申請者，萬一該機構未能完成對其交易案的審查，請這些企業自負合併風險。

競爭局代理局長維多瓦(Holly Vedova)貼文寫道，申請案激增「限縮了該機構在法定截止日期之前嚴格調查交易案的能力」。

根據FTC公布的初步合併申報數據，監管機構在2021年前6個月收到1700多份Hart-Scott-Rodino合併前通知。符合HSR申報的合併案門檻為9200萬元。

相較之下，FTC在2020年全年只收到2000多份HSR申請，部分原因是新冠疫情初始交易明顯放緩。但根據政府數據，自2017財年以來，HSR申請量每年都僅略高於2000件。

根據法律規定，FTC須在在各方完成交易之前的一定時間內審查合併前文件，並可發出所謂的二度補件以停止流程並要求提供更多資訊；但在收到文件後，在合併案繼續推進前，它們有固定時間來審查並選擇是否停止交易。

雖然拒絕和阻止合併不能算是橡皮圖章或讓FTC有權在未來解除合併，但它通常為企業在此過程中提供一些保證。

但由於資源有限，維多瓦表示，有些交易案FTC根本無法在法律規定的時間內進行全面調查。因此，FTC已經開始向相關交易的各方發送信函，基本上告知該機構尚未完成審查，但不能再拖延它們的合併，因此它們應自行承擔風險。

在提供給相關企業的信函中說道：「因此即使雙方完成交易，委員會仍可能根據公共利益的需要採取進一步行動，其中可能包括任何和所有可行的法律行動，並尋求任何和所有適當的補救措施。」

FTC的新作法可能會對那些交易案仍在標準審查時間內的企業帶來更多不確定性。

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