工業類股領漲 道指升278點

美股走高，因大盤走強，部分由工業類股領漲，超過了因疫情 擔憂而受阻的旅遊股。

道瓊工業平均指數 在盤中短暫下跌超過100點後，上漲278.24點或0.8%至3萬5116.4點。史坦普500指數上漲35.99點或0.82至4423.15點，接近紀錄高點。而那斯達克綜合指數上漲80.23點或0.55%至1萬4761.29點。道指距離紀錄高點只有0.5%幅度。

與經濟復甦相關股票提振道指，包括銀行股、開拓重工和3M。安進(Amgen)和嬌生(Johnson & Johnson)等醫療保健股也跑贏大盤。在科技類股，蘋果和IBM分別上漲1.26%和1.87%。

另一方面，受潛在新疫情限制影響最嚴重的公司，包括航空公司和遊輪公司股價下跌，限制了股指的上漲空間。

delta變種病毒的傳播繼續對經濟前景蒙上陰影。根據美國 疾病控制與預防中心(CDC)彙編的數據，7月30日美國每日新冠病毒病例的7日平均數達到7萬2790例，超過去年夏天還沒有官方授權的新冠病毒疫苗時的峰值。

與此同時，第2季財報季繼續展開，Under Armour上漲7.53%，該公司營收和獲利均超出預期。然而，因財報令人失望，Clorox下跌9.5%。