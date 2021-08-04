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7月跌深股 8月前景佳

財經新聞組／綜合報導

交易員表示，上月一些跌深個股可能會在8月創下逆轉走勢。能源和旅遊類股是7月表現最差的類股，因受對新冠delta變種病毒傳播擔憂的拖累。

拉斯維加斯金沙集團、Diamondback Energy和嘉年華公司(Carnival Corp.)是史坦普500指數跌幅最大的個股，分別下跌20%、18%和18%。

Washington Crossing Advisors聯合創始人兼資深投資組合經理人摩根蘭德(Chad Morganlander)認為，一個在7月收跌近6%但鮮為人知的個股可能在本月爆發，「面對市場周期走勢，建議避開低質量個股，但考慮像是Baxter這樣的個股。」它是一家醫療保健設備公司。

他表示，雖然許多能源和旅遊個股的債務水平往往偏高且獲利財測不明，但Baxter的債務水平較低，透明度高，「一直在成長和持續獲利。」

摩根蘭德說，「它的營收約為130億元，而且還在增加。成長十分一致，估值也很合理，其遠期本益比為19倍。」「這才是在市場周期此刻該買的個股。」

Oppenheimer技術分析主管沃德(Ari Wald)也推薦另一支低調個股：「想要操作策略，想要逢低買進，但標的必須有長期強勢背景，同時宏觀條件也有利。」他的選擇是軟體股Digital Turbine。該股7月下跌超過17%。

他說，「它的不同之處在於有宏觀趨勢作背景。」這家市值60億元的行動廣告公司擁有高成長以及承受波動率和大宗商品價格的能力。

沃德說，「在年初大漲後，它從2月到5月進行非常劇烈的修正，現在它站穩200日移動均線上方，這代表出現回升跡象。」

他指出，「它的關鍵水平是62元，也就是200日均線。」「交易者可以在此設立止損，但除此之外，它會上揚也會拉回。它有操作的空間，因具有長期實力。」

Digital Turbine收於63.35美元，下跌0.47%。

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