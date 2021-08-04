我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／美國棒球2轟擺平多明尼加 再1勝就有金牌戰

勇士續約 2.15億元頂薪大合約 柯瑞簽了

財經簡訊

財經新聞組／整理

第2季家庭債務增3130億元

聯準會(Fed)報告，第2季家庭債務增速達14年來最快水平，主要是由於房市火熱使得美國人的負債總額略低於15兆元。4月至6月債務餘額總額躍增3130億元，為2007年同期以來最大增幅。增幅2.1%，為2013年第4季以來最快。大部分增幅來自房貸，計2820億元，較上季增2.8%，年增6.7%。

車用晶片短缺 GM擴大關廠

通用汽車(GM)宣布，由於全球半導體晶片短缺，旗下3個北美全尺寸皮卡組裝廠將於下周關閉。才復工一周，密西根州Flint廠、印第安納州Fort Wayne和墨西哥州Silao廠再度關閉。GM表示，這段時間恰好可用於完成將這些工廠內的車輛裝配，並運送至經銷商。

雷暴和缺工 航空業者大減班次

美國航空和Spirit航空自1日以來已取消或延後數百班次，因為它們努力應對嚴重的雷暴和員工短缺問題。根據航班追踪網站FlightAware的數據，截至3日下午，已有280多個航班被取消，占美航航班時刻表的9%，其中120多班次被取消是由於缺乏工作人員，而40班次是由於惡劣天氣。

Starlink訂戶增2萬達約9萬戶

SpaceX表示，其Starlink衛星網路服務訂戶增加不少，上月新增約2萬名用戶，馬斯克掌控的這家公司現在為全球約9萬名用戶提供服務。該公司在7月29日與聯邦通信委員會(FCC)的電話會議中介紹了Starlink的最新用戶增加情況，並指出該服務現在在12個國家及地區擁有用戶。

Nikola調降今年交車量及營收

電動車新創公司Nikola第2季虧損小於預期，但由於供應鏈問題而調降今年交車量和營收預期。調整後每股虧損20分，優於虧損29分的預測值。該公司將今年營收預期由1500萬元至3000萬元縮減至0元至750萬元；並將交車量預測由50至100輛降至25至50輛。

Robinhood飆升24% 收復IPO價

股票交易平台Robinhood股價飆升24.2%至46.8元，遠高於上周IPO價格每股38元。Robinhood 29日在那斯達克掛牌上市，股票代碼為HOOD，該股票定價為每股38元，為其發行範圍低點。交易首日下跌 8%，之後一直低於該價格，直到8月3日。

營收 股票 GM

上一則

意外 澳洲9月起縮減購債計畫

下一則

阿里砸下150億美元 買回庫藏股

延伸閱讀

財經簡訊

財經簡訊
散戶短線交易 羅賓漢掛牌破發

散戶短線交易 羅賓漢掛牌破發
財經簡訊

財經簡訊
財經簡訊

財經簡訊

熱門新聞

國際特赦組織指出，蘋果iPhone也會遭到駭客軟體攻擊竊取敏感資料。(路透)

蘋果股價為何盤後重摔2%？投資人嗅出iPhone兩大利空

2021-07-28 00:26
台積電董事長劉德音日前在股東會拋出德國設廠在早期評估階段，業界推估，台積電德國布局將有三個可能方式。（報系資料照）

台積電布局德國 有三套劇本

2021-07-31 18:07
對通膨的評估，關係整體經濟未來發展。（路透）

大仁說財經 | 若Fed和白宮都錯估通膨 就全盤皆輸了

2021-07-28 18:37
等待幾家大型科技股發布上季財報，美股6天來首次下跌。(美聯社)

中國續重擊科技 股指中止連5漲

2021-07-27 16:24
亞馬遜30日股價大跌逾7%，拖累貝佐斯個人淨值頓失140億美元。美聯社

貝佐斯財富一日蒸發140億美元 亞馬遜財報不如預期帶衰

2021-07-31 12:30
Fed主席鮑爾。路透

Fed主席鮑爾的心意 你看懂了嗎？

2021-07-29 08:15

超人氣

更多 >
妓女衣著暴露手持保險套 布魯克林地鐵攬客 華人震驚

妓女衣著暴露手持保險套 布魯克林地鐵攬客 華人震驚
1張圖／東奧獎牌榜 中國累積32金 美國24金

1張圖／東奧獎牌榜 中國累積32金 美國24金
五角大廈外爆槍戰 槍手斃命 1警殉職

五角大廈外爆槍戰 槍手斃命 1警殉職
少年得志大不幸？「哈利波特」丹尼爾：讓大家失望了

少年得志大不幸？「哈利波特」丹尼爾：讓大家失望了
路透：中國悄悄發布國貨採購指引 恐違美中首階段貿協

路透：中國悄悄發布國貨採購指引 恐違美中首階段貿協