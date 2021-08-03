「福利懸崖」將至 影響750萬失業者

失業者即將失去聯邦政府補助。（路透）

數百萬失業者即將在大約一個月內失去疫情 期間政府提撥的補助。這個迫在眉睫的「福利 懸崖」與去年其他懸崖不同，當時國會總是能在最後一刻完成立法繼續提供援助。

目前聯邦議員似乎並不急於將疫情期間福利計畫延長到勞動節之後；勞動節是福利的正式截止日期。

激進智庫The Century Foundation資深研究員史泰特納(Andrew Stettner)說，「幾乎沒有人想討論是否延長。」

福利懸崖將影響因少數臨時計畫獲得福利的民眾，包括長期失業者以及個體戶、零工、自由工作者和其他通常沒有資格享受國家福利的人。

根據勞工部 統計，截至7月10日，有超過900萬人獲得此類援助。

史泰特納估計，在9月6日前仍有約750萬人領取福利，當天之後他們就將失去所有福利。

其他符合資格領取傳統各州失業保險的人仍可在勞動節過後每周繼續獲得補助。目前約有300萬人領取定期的國家福利，但是他們將失去每周300元的補助。

在疫情期間，勞工曾在去年12月和今年3月兩度面臨失去福利的風險，但國會馬上介入，最近一次是美國救援方案(American Rescue Plan)。

但與過去的斷層相比，史泰特納就即將到來的懸崖表示：「與其相比，失去福利的人數比以往任何時候都要多。」

過去幾個月中求才活動也有所增加。繼5月和4月的26.9萬人後，6月新增85萬個新工作崗位。然而，與疫情前水平相比，仍有近700萬人失業。

對擴大福利計畫提出批評的人認為，它讓勞工寧可待在家裡而不再找工作，使得企業更難填補空缺，並導致徵才疲軟。

有26州在6月和7月陸續終止聯邦失業津貼，以鼓勵受助人重返工作崗位，將當州居民的福利懸崖提前大約2到3個月。

摩根大通最近的論文顯示，經由300元的補助，有48%的失業勞工領取的失業救濟金與失去的薪水一樣多，甚至更多。