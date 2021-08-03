我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／杜蘭特29分 美國男籃逆轉西班牙挺進4強

南方州「防疫自爆」？美國第4波疫情海嘯襲來

「福利懸崖」將至 影響750萬失業者

財經新聞組／綜合報導
失業者即將失去聯邦政府補助。（路透）
失業者即將失去聯邦政府補助。（路透）

數百萬失業者即將在大約一個月內失去疫情期間政府提撥的補助。這個迫在眉睫的「福利懸崖」與去年其他懸崖不同，當時國會總是能在最後一刻完成立法繼續提供援助。

目前聯邦議員似乎並不急於將疫情期間福利計畫延長到勞動節之後；勞動節是福利的正式截止日期。

激進智庫The Century Foundation資深研究員史泰特納(Andrew Stettner)說，「幾乎沒有人想討論是否延長。」

福利懸崖將影響因少數臨時計畫獲得福利的民眾，包括長期失業者以及個體戶、零工、自由工作者和其他通常沒有資格享受國家福利的人。

根據勞工部統計，截至7月10日，有超過900萬人獲得此類援助。

史泰特納估計，在9月6日前仍有約750萬人領取福利，當天之後他們就將失去所有福利。

其他符合資格領取傳統各州失業保險的人仍可在勞動節過後每周繼續獲得補助。目前約有300萬人領取定期的國家福利，但是他們將失去每周300元的補助。

在疫情期間，勞工曾在去年12月和今年3月兩度面臨失去福利的風險，但國會馬上介入，最近一次是美國救援方案(American Rescue Plan)。

但與過去的斷層相比，史泰特納就即將到來的懸崖表示：「與其相比，失去福利的人數比以往任何時候都要多。」

過去幾個月中求才活動也有所增加。繼5月和4月的26.9萬人後，6月新增85萬個新工作崗位。然而，與疫情前水平相比，仍有近700萬人失業。

對擴大福利計畫提出批評的人認為，它讓勞工寧可待在家裡而不再找工作，使得企業更難填補空缺，並導致徵才疲軟。

有26州在6月和7月陸續終止聯邦失業津貼，以鼓勵受助人重返工作崗位，將當州居民的福利懸崖提前大約2到3個月。

摩根大通最近的論文顯示，經由300元的補助，有48%的失業勞工領取的失業救濟金與失去的薪水一樣多，甚至更多。

福利 勞工部 疫情

上一則

砸1.5兆美元 中國強攻第3代半導體 要超車美國

下一則

全球房價大漲 暗藏金融風險

延伸閱讀

促亞裔老人健康 蒙郡5/21線上講座

促亞裔老人健康 蒙郡5/21線上講座
禁逼遷結束 逾20萬喬州租客憂遭驅逐

禁逼遷結束 逾20萬喬州租客憂遭驅逐
逼遷成燙手山芋 波洛西促各州政府快發補助

逼遷成燙手山芋 波洛西促各州政府快發補助
東洛分局警槍殺青年全都錄 警長嚴重關切

東洛分局警槍殺青年全都錄 警長嚴重關切

熱門新聞

國際特赦組織指出，蘋果iPhone也會遭到駭客軟體攻擊竊取敏感資料。(路透)

蘋果股價為何盤後重摔2%？投資人嗅出iPhone兩大利空

2021-07-28 00:26
台積電董事長劉德音日前在股東會拋出德國設廠在早期評估階段，業界推估，台積電德國布局將有三個可能方式。（報系資料照）

台積電布局德國 有三套劇本

2021-07-31 18:07
對通膨的評估，關係整體經濟未來發展。（路透）

大仁說財經 | 若Fed和白宮都錯估通膨 就全盤皆輸了

2021-07-28 18:37
等待幾家大型科技股發布上季財報，美股6天來首次下跌。(美聯社)

中國續重擊科技 股指中止連5漲

2021-07-27 16:24
投資人相信美國經濟復甦的表現將優於絕大部分國家，美國依然是投資股票、債券及其他資產的首選地。圖為紐約證券交易所外。(Getty Images)

上半年9000億熱錢湧美國 超過全球總和

2021-07-26 21:48
亞馬遜30日股價大跌逾7%，拖累貝佐斯個人淨值頓失140億美元。美聯社

貝佐斯財富一日蒸發140億美元 亞馬遜財報不如預期帶衰

2021-07-31 12:30

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國29金居首 美國22金

1張圖／東奧獎牌榜 中國29金居首 美國22金
共和黨：大量證據顯示新冠病毒從武漢病毒研究所外洩

共和黨：大量證據顯示新冠病毒從武漢病毒研究所外洩
百萬分之一機率 她生下「一黑一白」雙胞胎 合照好可愛

百萬分之一機率 她生下「一黑一白」雙胞胎 合照好可愛
東奧／郎平勝利謝幕 中國女排哭著跟她說「對不起」

東奧／郎平勝利謝幕 中國女排哭著跟她說「對不起」
雖打完疫苗 聯邦參議員葛理漢宣布確診

雖打完疫苗 聯邦參議員葛理漢宣布確診