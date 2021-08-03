經濟成長觸頂 股市再漲有限

隨著進入後疫情經濟，經濟成長降溫可能代表股市漲幅有限。

隨著紓困 案推動的復甦轉化型正常成長，華爾街開始注意到經濟和企業獲利已達高點。

國會和聯準會(Fed)提供數兆元資金和流動性，而這些措施很快就會中止或開始縮減，讓投資 人開始思考手上的投資組合。而在此成長驅動因素轉趨不確定之際，股市還將面對通膨問題。

Bleakley投資長布克瓦(Peter Boockvar)表示：「這是過去40多年沒見過的局面，你不能由過去幾十年中取經。」「幾乎所有估值都太高，沒有任何出錯的餘地。」

他特別提到通膨將隨著成長放緩而上升，也就是所謂「停滯性通膨」。美國 從1970年代中期到80年代初一直存在這個問題。幾乎沒有人認為當前情況會歷史重演，但的確有相似之處。

根據Fed的首選指標，通貨膨脹率正處於30年高位，而最近經濟成長一直穩健，但有點令人失望。第2季GDP年化成長率6.5%，遠低於華爾街預期的8.4%。最新製造業數據顯示仍在擴張，但增速低於預期。

DataTrek Research聯合創始人柯拉斯(Nick Colas)指出，這些因素結合在一起形成了「經典的成長恐慌」。

不過，他警告，對第2季創紀錄的企業獲利超過預期幅度感到滿意的投資人可能會在未來遇到麻煩，「最近幾周出色的第2季財報可以擺脫這種『成長恐慌』。然而，現在大部分財報已經公布，季節性波動趨勢開始顯現，成長恐慌可能轉居主流。」

通膨上升、成長放緩和紓困措施減弱正在發生，而主要股指徘徊在歷史高點附近。美國商銀認為，這種滿溢的樂觀情緒正在發出警訊；其投資人情緒指標顯示出自2007年5月以來最接近「賣出」訊號的指標。