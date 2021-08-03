病毒+經濟隱憂 股指走高收跌

由於對delta變種病毒和經濟成觸頂的擔憂抵銷了強勁的財報，美股回吐早盤漲幅，收盤下跌。

道瓊工業平均指數 下跌97.31點或0.28%至3萬4838.16點。史坦普500指數下跌8.1點或0.18%至4387.16點。那斯達克綜合指數小漲8.39點或0.06%至1萬4681.07點。史指和道指早盤上漲，幾乎創下盤中歷史新高，但之後轉趨下跌。

由於美國 國債殖利率 和油價下跌，股指表現平平，顯示即使財報強勁，部分投資人仍擔心經濟成長。

10年期美國國債殖利下跌至1.17%，接近7月中旬以來近期低點。殖利率與價格成反比。供應管理協會(ISM)採購經理人指數在7月小幅下跌，加劇了對經濟成長見頂的擔憂。

根據CDC的最新統計，過去7天美國平均每天新增超過6萬3000例新冠肺炎病例，接近今年4月的最高水平。

表現最好的個股是Square，該支付公司宣布以290億元全股票交易收購澳大利亞分期貸款提供商Afterpay之後，Square股價上漲10.16%。Square的第2季財報毛利率同比增加91%，其Cash App每月有4000萬活躍客戶。

汽車製造商特斯拉是另一大贏家，股價上漲3.27%。