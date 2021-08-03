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東奧／杜蘭特29分 美國男籃逆轉西班牙挺進4強

南方州「防疫自爆」？美國第4波疫情海嘯襲來

財經簡訊

財經新聞組／整理

跟進同業 高盛資淺員工加薪

高盛將為其資淺員工加薪，成為華爾街今年最後一家這樣做的大型公司。知情人士透露，通常是大學應屆畢業生的投資理財師中最年輕的入行第一年分析師，將獲得11萬元基本年薪，由8萬5000元調升。入行第二年者將從9萬5000元調薪至12萬5000元，而第一年合夥分析師將加薪2萬5000元至15萬元。

亞馬遜推智慧洗手給皂器

亞馬遜推出一款智慧給皂器，協助消費者正確洗手。售價54.99元的給皂器頂部有燈，可以緩慢倒計時20秒，讓使用者知道自己洗手時間是否達到CDC建議的最短時間。它還能與Amazon Echo聯線，可在每次洗手時透過Echo揚聲器播放音樂、預告天氣、笑話或其他內容。

谷歌棄高通 拚自有手機晶片

谷歌宣布放棄與高通合作，將打造自有Arm架構智慧手機處理器，稱為Google Tensor，該處理器將在今年秋季裝在其新款Pixel 6和Pixel 6 Pro手機上。這是大型企業構建自有晶片以創造現有晶片無法實現功能的另一個例子，繼蘋果在其新電腦使用自有處理器而非英特爾晶片。

Foot Locker 砸11億收購

鞋類零售商Foot Locker將以總計約11億元的現金收購兩家小型鞋類連鎖店，以將業務擴展到購物中心以外，並擴大其亞洲影響力。該公司發表聲明中表示，將以7.5億元收購總部位於加州的WSS，同時以3.6億元價格收購日本街頭服飾零售商Atmos。兩家連鎖店將保有原有店名繼續營業。

西蒙地產銷售額 重回疫前

由於民眾開始採購生活用品，西蒙地產集團(Simon Property Group)最近一季購物中心和直銷中心銷售額已恢復到疫情前水平。6月零售額與2019年6月水平相當，年增80%；部分地區銷售額甚至高於2019年的水平。上季出租率為91.8%，低於一年前的92.9%和兩年前的94.4%。

臉書要求員工全戴口罩

臉書宣布將開始要求所有員工在美國辦公室內戴口罩，無論是否接種疫苗。該公司發言人發表聲明表示，員工和社區鄰居的健康和安全仍是首要任務。新規定將於4日生效，並將持續至另行通知為止。臉書上周宣布將要求所有返回辦公室的美國員工接種疫苗。

晶片 手機 臉書

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中國一線手機廠 力拚研發自有晶片

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旅遊股財報 本周重頭戲

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