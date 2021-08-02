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就業數據 牽動美股8月走勢

財經新聞組／綜合報導
展望8月，分析師認為6日公布的美國就業數據將足以決定後續走勢。（歐新社）
展望8月，分析師認為6日公布的美國就業數據將足以決定後續走勢。（歐新社）

投資人擔心科技巨人獲利成長放緩的疑慮下，那斯達克綜合指數在7月最後一個交易日率美股三大指數下跌。展望8月，投資人認為周五（8月6日）公布的美國就業數據將足以決定後續走勢。

亞馬遜因營收展望不如預期而重挫7.6％，拖累那斯達克綜合指數和史坦普500指數上周五各跌0.7%和0.5%，道瓊工業指數跌149.06點，跌幅為0.4%。

台積電ADR上周五漲0.42%，費城半導體指數盤中呈現拉鋸，午後反彈後收漲0.7%。總結7月，台積電ADR跌2.9%，費半漲0.3%。

紐約三大指數7月也都保住漲勢，史坦普500指數漲2.3%，是連續六個月上漲。道瓊和那斯達克月線則各漲1.3%和1.2%。

除了亞馬遜以外，臉書、蘋果對展望也偏謹慎，市場猜測科技巨人接下來表現可能不如景氣循環股。全球市值前五大的科技股，除Alphabet上漲1.3%外，上周全都收黑。

GuideStone資本管理公司總裁史派卡說：「專業投資人開始尋找賣出的理由 ，也許是Delta變種病毒疫情，也許是中國因素 ，但都不重要，賣股票是因為他們知道目前價位拉得太高，都不想成為最後收拾爛攤子的人。」

「周五可能是個關鍵，」Ironsides Macroeconomics研究室主任納普估計，在本周五公布7月就業數字之前，美股只會呈現窄幅區間波動。

納普預料，如果新增就業數字超過100萬人，美股會因預期聯準會（Fed）加緊縮減購債步調而立即轉跌。他認為，就業報告接下來連續兩個月都會很強，Fed會在9月宣布準備啟動購債計畫退場。納普由此判斷，美股可能因此出現至少10%修正。

史坦普500指數逾四分之一企業預訂本周公布財報，投資人持續關注業者對解封後景氣、供應鏈狀況、以及成本升高的看法。富蘭克林坦伯頓固定收益投資總監德塞說：「我認為會有多達85%的企業會在法說會上提到通膨。」

指數 投資 就業

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